Organizaciones aragonesistas impulsan un manifiesto conjunto con motivo del Día de los Derechos y Libertades de Aragón

Acto de homenaje al Justicia en la plaza de Aragón de Zaragoza este 20 de diciembre. - CHA

ZARAGOZA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Once organizaciones sociales, políticas y culturales aragonesistas se han unido, con motivo de la celebración del 20 de diciembre, Día de los Derechos y Libertades del Pueblo Aragonés, para reivindicar la figura de Juan de Lanuza, Justicia de Aragón.

Chunta Aragonesista, Alazetal, CUT, Estado Aragonés, Fundación Gaspar Torrente, ISTA, OSTA, Partido Carlista de Aragón, Rolde de Estudios Aragoneses, A.C Rebellar y SOA han suscrito un texto común compuesto por una decena de puntos que dice expresar "las aspiraciones aragonesistas que quieren actualizar el legado del Justicia Juan de Lanuza, la Rebelión de 1591 contra la monarquía hispánica y la pérdida de nuestras libertades", la evocación de un pueblo "que defendió sus fueros y su dignidad frente al despotismo".

Todos ellos se comprometen "con las luchas sociales, laborales, lingüísticas y territoriales. Reclamamos más derechos y más libertades, en suma, más Aragón", reivindican.

En el documento, las organizaciones firmantes establecen como hilo de sus reivindicaciones la democracia, el autogobierno y la justicia social y reclaman el derecho a decidir "en un Estado que genera desigualdades y limita el autogobierno", una hacienda propia, por considerar el actual "insuficiente e injusto"; la cooficialidad del aragonés y del catalán porque defienden que Aragón es un "país plurilingüe".

También piden un "marco aragonés de negociación colectiva y protección social que atienda a la realidad productiva de la Comunidad; una política decidida de alquiler público que permita precios asequibles, frene desahucios y asegure un techo digno para toda la población; así como la defensa de los servicios públicos, la reapertura del Canfranc, el apoyo al mundo rural, la protección del derecho foral aragonés, además de la derogación simbólica de los Decretos de Nueva Planta .