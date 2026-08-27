El órgano histórico de Ainzón (Zaragoza) vuelve a brillar con Organalia Mundi en maridaje con vino y patrimonio

Presentación del festival Organalia Mundi de Ainzón. - EUROPA PRESS

AINZÓN (ZARAGOZA), 27 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Amigos del Órgano Histórico de Ainzón (Aorha) organiza, tras el "rotundo éxito" de las dos anteriores citas, los días 28 y 29 de agosto, la tercera edición de Organalia Mundi, en el que este majestuoso instrumento brilla como protagonista y lo hace en maridaje con vino, patrimonio y otros estilos musicales.

El evento se ha presentado este jueves en la Diputación de Zaragoza (DPZ) con la presencia del diputado provincial Eduardo Arilla; la alcaldesa de Ainzón, Paula Cruz, y el representante de la Asociación de Amigos del Órgano de Ainzón Pedro José Aznar.

El diputado ha apostado por la "simbiosis" entre asociaciones y administraciones públicas para sacar adelante proyectos culturales como este, que es "de primer nivel" en cuanto a patrimonio musicológico, además de sumar una nueva actividad cultural en la Comarca del Campo de Borja, con unos municipios muy activos en este tipo de iniciativas.

La alcaldesa de Ainzón ha apuntado que Organalia Mundi comenzó como "algo muy pequeño", pero finalmente ha demostrado que "la diversidad cultural está para acoger a todo el mundo". Ha puesto como ejemplo a mucha gente, incluida ella, que "nunca jamás" habían visto las tripas del órgano y que, a raíz de este festival, han descubierto "una pieza única" que había en el pueblo y ver "su maravilloso funcionamiento, de una riqueza increíble".

Cruz ha reivindicado también los festivales y actividades "de todo tipo" con las que los municipios de la Comarca del Campo de Borja están consiguiendo crear una diversidad cultural "que da cabida a cualquier público".

El representante de Aorha, antes de desgranar la programación del festival, ha insistido en que, aunque el órgano es "indiscutible protagonista", también se ensalza el patrimonio local con charlas y visitas guiadas, ofreciendo charlas, visitas guiadas y, en definitiva, "la oportunidad de descubrir e impulsar el rico legado que nos dejaron las generaciones pasadas".

De hecho, al finalizar cada jornada, el vino, "símbolo identitario de nuestra tierra", maridará con la música a pie de calle con la agrupación de diferentes formaciones musicales de la zona.

EL ÓRGANO HISTÓRICO DE AINZÓN

Los primeros documentos que hacen mención a la existencia del órgano histórico de Ainzón datan de principios del siglo XVII, aunque su presencia podría ser incluso anterior. Durante siglos, acompañó la vida de los vecinos en acontecimientos festivos, luctuosos e incluso educativos, pues los organistas eran quienes tenían la responsabilidad de formar a los niños en determinadas materias educativas, ha explicado el representante de Aorha.

Más adelante, en 1802, Miguel Usarralde, perteneciente a una de las más activas sagas zaragozanas de organeros, desarrolla el instrumento actual, que ha seguido sometiéndose a remodelaciones hasta la actualidad.

PROGRAMA

El programa contará en primer lugar con "maestros organistas de primer nivel", con un concierto inaugural a cargo de la formación Musicara, con la propuesta 'Majestad sonora: Un recorrido por las más célebres fanfarrias, arias y preludios para órgano y metales'.

Por otro lado, la doctora de Historia de Arte y profesora superior de órgano y clavicémbalo, Ana Isabel Serrano, ofrecerá un concierto de clausura en torno a la música ibérica para tecla.

Organalia Mundi apuesta también por la música histórica y la "excelencia camerística" con el ciclo Música en el Pórtico, que propone "un fascinante viaje por la música medieval y renacentista española desde la calidez de la música tradicional".

De nuevo Musicara, con su quinteto de viento, desplegará su espectáculo 'Clásicos al viento' y se celebrarán charlas en torno al patrimonio.

Así, el historiador Manuel Ramón Pérez Giménez abordará 'El valle del Huecha en la Edad Moderna: el caso de Ainzón y Veruela', mientras que el estudioso Pedro José Aznar ofrecerá la ponencia 'El legado familiar: un recorrido por los apellidos más comunes en Ainzón'.

Además, el público asistente tendrá la oportunidad de descubrir la historia de la torre y sus campanas, conocer de cerca los secretos y el mecanismo interno de nuestro monumental órgano barroco y admirar la riqueza artística que custodia el Museo Parroquial.