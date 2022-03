PP exige a Broto que suba las ayudas para plazas de mayores, menores y discapacidad

ZARAGOZA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Aragón Marian Orós ha exigido este martes a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno autonómico, María Victoria Broto, que incremente ya las ayudas para plazas concertadas de personas mayores, menores y con discapacidad.

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha alertado del "paulatino debilitamiento y ahogo financiero" de las entidades que gestionan las residencias concertadas, también los centros de día y ocupacionales, asegurando que el Gobierno de Aragón no solo no ha sacado las ayudas COVID, sino que además este año "no van a cumplir lo que prometieron" porque no se van a revalorizar las plazas conforme al IPC al menos.

"Al Gobierno de Aragón se le llena la boca con el discurso de la protección social pero no aporta ningún recurso para fortalecer los servicios ni para que las entidades den un mejor servicio", lo que equivale a "dejar a los pies de los caballos a las entidades, que gestionan el 70 por ciento" de estos servicios concertados.

Marian Orós ha defendido la colaboración público-privada "porque es mucho más eficiente" y las entidades "tienen capacidad de gestión, experiencia, calidad, y llegan adonde la DGA es incapaz de llegar, siempre y cuando el IASS las controle, impulse, y financie estos servicios".

Ha apuntado que en Aragón hay 5.200 plazas concertadas en residencias y ha recordado que el Gobierno de Aragón se comprometió en 2018 a "ir revalorizándolo año a año", pero "ha ido incumpliendo año a año". Para 2022 el compromiso era subir el IPC en enero, pero a estas fechas "ni está ni se le espera", y ahora "parece que les han prometido que a mitad de junio o julio revalorizarán un dos por ciento".

La situación que están viviendo las entidades sociales "supone un verdadero escándalo", ha considerado la parlamentaria del PP, quien ha recordado que a la pandemia de la COVID-19 se suma la subida de los precios.

"El PP lo advirtió en los Presupuestos de 2022: Dijimos que el IASS bajaba 10 millones, un 13 por ciento en gasto corriente", ha criticado Orós, quien ha recalcado que este es un año de "profunda crisis" y que "lo normal es que el Gobierno hubiera reforzado una red cuya parte más mayoritaria es hecha por terceros".

Orós ha calculado que el Gobierno de Aragón necesitaría incrementar el presupuesto para mayores en cuatro millones de euros, este año, y para atención a la discapacidad más del doble de los 2 millones que ha incrementado.

"Si el dinero se hubiera mantenido en el Presupuesto y se hubieran sumado los fondos europeos, tendrían suficiente, pero lo que han hecho es sustituir el gasto corriente en inversión social por los fondos MRR, que son coyunturales", se ha quejado Orós.