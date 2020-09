Orós (PP): "La segunda ola ha pillado al Gobierno de Aragón a contrapié"

ZARAGOZA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón, Marian Orós, ha asegurado: "la segunda ola ha pillado al Gobierno de Aragón a contrapié" al argumentar que el Ejecutivo autonómico "ni siquiera ha puesto en marcha el protocolo de colaboración que Sanidad y Ciudadanía firmaron en julio para mejorar la protección en las residencias".

La portavoz de Ciudadanía del Partido Popular de Aragón defenderá en el pleno de las Cortes de esta semana una propuesta para comprometer a la coalición liderada por el PSOE con la compra de EPI, los PCR obligatorios a residentes y profesionales, y el refuerzo de personal.

Con una mortalidad por coronavirus creciente en las residencias de personas mayores en Aragón durante julio y agosto, y con cifras que alcanzan la mitad de los peores datos de la primera ola, el Partido Popular ha vuelto a reclamar al Ejecutivo que preside Javier Lambán "ayudas reales para los problemas reales" a los que deben hacer frente estos centros asistenciales.

Entre estos problemas reales ha citado la realización de pruebas de control de contagios de manera generalizada, la adquisición de material de protección a precios accesibles, la formación de los trabajadores ante las nuevas formas de cuidar para encarar la pandemia, o el refuerzo del personal socio sanitario.

"Nada extraordinario teniendo en cuenta que algunas comunidades autónomas ya lo vienen haciendo desde hace meses", ha anotado el PP en una nota de prensa.

"INEFICACIA"

Marian Orós ha apuntado que desde el pasado 21 de junio, según los datos oficiales, se han contabilizado 60 nuevos brotes, 784 residentes y 261 trabajadores infectados y 96 fallecidos.

"La segunda ola de este COVID-19 ha pillado al Gobierno de Aragón a contrapié. Se esperaban la segunda ola para otoño pero lo cierto es que en Aragón no ha existido nueva normalidad porque desde el primer día de la nueva normalidad hubo rebrotes y las residencias se han sentido solas otra vez. No solamente con órdenes, inspecciones y decretos se ayuda, sino que se las ayuda con recursos y con implicación".

Por eso, la portavoz de Ciudadanía de los populares defenderá mañana en el pleno del Parlamento autonómico "poner en el centro de atención del Gobierno de Aragón a las personas mayores" a través de una propuesta legislativa que comprometa al Ejecutivo a aprobar ayudas para la compra de material EPI, para la realización de PCR obligatorios a residentes y profesionales, con el refuerzo de personal socio sanitario y con el apoyo psicológico para el conjunto del colectivo.

Para Orós, uno de los ejemplos más relevantes de la "ineficacia" del Ejecutivo aragonés para controlar los contagios en la segunda oleada de la pandemia es que "aún no ha puesto en marcha" el protocolo de coordinación firmado por los departamentos de Sanidad y Ciudadanía para mejorar los dispositivos de respuesta para uno de los grupos de población más vulnerables.

"Ese protocolo se firma el 29 de julio, no se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón y no está aún en los centros de salud, que van a ser el elemento coordinador, el elemento fundamental de la sanidad con respecto a las residencias. Aún no tienen ese protocolo", un hecho corroborado el pasado lunes por el director general de Atención Primaria del Gobierno de Aragón, ha afeado.

UNA SITUACIÓN PREVISIBLE

Según Orós, la "improvisación evidenciada" por el Gobierno aragonés para hacer frente a los contagios por coronavirus en las residencias de personas mayores podía haberse evitado, al recordar como a finales del pasado mes de abril el PP ya presentó un paquete de medidas, aprobadas por unanimidad, en el Parlamento autonómico que instaban al Gobierno a seguir un camino y que, como coincidieron en afirmar los partidos, podrían haber servido para aminorar los efectos de la segunda ola.

"Pese a las dudas generadas por el Gobierno autonómico socialista que llegó a descargar primero sobre los trabajadores y después sobre los equipos directivos parte de la responsabilidad de los contagios en estos centros, los populares hemos defendido que las residencias han sido un verdadero escudo, un verdadero dique de contención" frente a la pandemia".

La diputada popular ha reiterado que "la segunda oleada ha llegado a las residencias intentando recuperarse del mazazo de la primera" y ha precisado que aunque tienen planes de contingencia y material de protección, "la verdad es que no es suficiente" porque el Gobierno de Aragón "no se ha implicado de verdad".

Orós ha reclamado ir más allá de los discursos gubernamentales y "poner en marcha las medidas anunciadas, que se fortalezcan las residencias y que se las dote de recursos suficientes, porque son el eslabón más débil, los más vulnerables y con los que más virulencia el virus se ha cebado".