OSTA, CGT, CCOO y UGT convocan huelga indefinida en SARGA desde el 18 de agosto para exigir más medios contra el fuego

ZARAGOZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos OSTA, CGT, CCOO y UGT, con mayoría en el Comité Intercentros de la empresa pública autonómica SARGA, han convocado una huelga indefinida a partir del 18 de agosto para reclamar más medios en la lucha contra los incendios forestales.

En una nota de prensa, han denunciado "la falta de adecuación y la dimensión inapropiada del actual dispositivo de extinción de incendios en Aragón, que resulta manifiestamente insuficiente frente a la nueva realidad impuesta por el cambio climático: incendios más frecuentes, más extensos y considerablemente más virulentos".

"Esta inadecuación se traduce en jornadas laborales que superan ampliamente las 12 horas de trabajo continuo; el incumplimiento sistemático de los descansos legalmente establecidos; en un aumento de la siniestralidad laboral, derivados de la fatiga, la sobrecarga y la falta de medios", según han manifestado los sindicatos.

El Comité Intercentros ha enviado, el 31 de julio, una plataforma reivindicativa de ocho puntos dirigida a la Administración y a la empresa pública SARGA, que incluye que las brigadas forestales tengan 10 componentes durante todo el año; la eliminación de turnicidades contrarias a la conciliación y al descanso; la simplificación horaria, con uno de invierno y uno de verano; dos conductores por turno de autobomba, por operatividad y seguridad y la contratación mínima durante seis meses del personal de prevención y vigilancia.

También, la retribución de todas las horas efectivas y presenciales, y la eliminación de agravios comparativos; el avituallamiento adecuado a cargo de la empresa, con aporte energético y nutricional suficiente, sin que ello elimine el derecho a percibir la dieta; y un complemento salarial específico que reconozca y retribuya la peligrosidad, el esfuerzo físico, la toxicidad, la morbilidad, la penosidad y el riesgo psicofísico derivado del estrés en emergencias.

Los sindicatos del Comité Intercentros han requerido formalmente una contestación en el plazo máximo de cinco días naturales que incluya la convocatoria de una reunión presencial para "poner fin a estas irregularidades".

"Ni la Administración ni la empresa pública SARGA han dado respuesta a las demandas de la parte social, por lo que los sindicatos OSTA, CGT, CCOO y UGT han decidido convocar una huelga indefinida que comenzará el próximo día 18 de agosto".

"Además de los paros, la plantilla realizará diferentes movilizaciones, como la convocada el próximo lunes, 10 de agosto, en la plaza San Pedro Nolasco, a las 12.00 horas", han concluido.