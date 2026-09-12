El otoño trae a Harinera ZGZ música, danza, teatro, circo y talleres para todos los públicos

Harinera ZGZ. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las actividades culturales inclusivas continúan durante este otoño en Harinera ZGZ con una programación inclusiva y variada, para todos los públicos. Una veintena de ofertas desarrolladas junto a las entidades colaboradoras que giran en torno a los ejes fundamentales de Harinera ZGZ: la intergeneracionalidad y la accesibilidad cultural para las personas con y sin diversidad.

Danza, teatro, creación audiovisual, música y manualidades son solo algunas de las propuestas que tendrán lugar desde septiembre y hasta diciembre. Todas ellas son gratuitas, pero algunas cuentan con plazas limitadas, por lo que es necesaria la inscripción a través del correo electrónico 'harinera@zaragozacultural.com'.

Las actividades comenzaron ya el 4 de septiembre con 'Circapacidad' de Peliagudo Arte y Circo, un proyecto que da la posibilidad a todas las personas de volar con un trapecio o una tela, y de convertirse en payasos o payasas, trabajando elementos como la coordinación, la concentración o la destreza. El día 9 se realizó la primera sesión de otro proyecto en el que el desarrollo personal es la clave: el 'Teatro de las emociones' de AFDA, en el que se crea un espacio para fomentar la expresión y la gestión emocional a través de las artes escénicas.

El artista plástico Carlos Spogo coordinará desde el 17 de septiembre el taller 'Pintamos mucho', en el que se diseñará un mural con la técnica del collage, en una actividad desarrollada dentro del Festival Asalto. Se trata de una actividad intergeneracional, destinada a personas mayores de 65 años y a jóvenes de entre 15 y 30 años, que servirá para compartir, conocerse y disfrutar juntos.

El 19 de septiembre se inician los talleres 'Raíz inclusivo' de la asociación Inlaza, en los que personas en diferentes etapas vitales y diferentes grados de autonomía realizarán kokedamas, minijardines, atrapasueños y otras creaciones que estimularán los sentidos y despertarán la creatividad.

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

También abre nuevos horizontes el curso básico de Lengua de Signos Española, que coordina ASZA desde el 24 de septiembre. A través herramientas como juegos, dinámicas grupales, etc. se aprenderán vocabulario y expresiones básicas para poder iniciar una comunicación con personas sordas. Esta misma entidad organiza el taller 'Cine social para jóvenes sordos', en el que aprenderán las nociones básicas de este arte para explorar las posibilidades de la lengua de signos y la expresión corporal como herramienta audiovisual.

La pintura colectiva será la manera de combatir el estrés, fortalecer el bienestar emocional y compartir vivencias con el espacio de co-creación 'Trazos compartidos' de ASAPME, con el que personas sin conocimientos ni experiencias previas en el arte podrán diseñar y pintar un mural a lo largo de diez sesiones que comenzarán el 29 de septiembre.

Los cabezudos Lía y Bruno, ambos con implantes cocleares visibles, acercarán la discapacidad a niños y niñas, jóvenes y familias a través de juegos y dinámicas desde el 3 de octubre. Harinera ZGZ celebrará las Fiestas del Pilar con el espectáculo 'Diminutivo', de la mano de Títeres sin cabeza. En él, el panadero Pablito aprenderá Lengua de Signos Española para poder comunicarse con Magdalena, una dulce magdalena sorda.

Además, el 17 de octubre el taller de arte itinerante 'Art Caravan' recalará en Harinera ZGZ con sus talleres de grabado y estampación. Los hongos están en el imaginario del otoño y serán clave en 'Micelio: creando con la naturaleza'. En esta actividad, Agricultura Verde Aragonesa propone utilizarlos no para crear platos, sino piezas artísticas únicas.

La fiesta regresará el 24 de octubre, el 21 de noviembre y el 12 de diciembre a Harinera ZGZ con 'Disco-Disco' un tardeo 100% inclusivo, seguro y con mucho ritmo dirigido a jóvenes de 18 a 35 años, en la que no faltarán sus DJs residentes: Ronaldo Turbo & Motorcycle.

Otra actividad con trayectoria es el podcast 'Enrédate con Kambalache', que volverá a emitir en directo dando visibilidad a las voces de personas con discapacidad intelectual. También se mantiene la colaboración de Harinera ZGZ con el Festival Juega e Imagina, que llegará el 1 de noviembre. En esta ocasión, será el turno de la música tradicional con 'Panaderas en Harinera', los cantos y músicas de nuestras abuelas, acompañados de instrumentos percusión como panderetas, cucharas, almireces* en una experiencia musical participativa.

El 6 de noviembre se presentará el audiovisual creado en el taller 'Sinestesia, Sonido Visual', con un espectáculo audiovisual interactivo en el que un dispositivo será capaz de capturar y procesar sonido y vibración para traducirlo en las formas y colores creados por sus participantes.

Con el lema 'Mi cuerpo mola' llega el 8 de noviembre el taller de Seito, en el que todo tipo de personas dibujarán su silueta o la que quieran en un mural, para recordar que todos los cuerpos merecen ser vistos. La actividad comparte protagonista con el taller de "La naturaleza de los cuerpos", que llega de la mano de Cristina Iglesias Khai entre el 11 y el 13 de noviembre.

Animará a sus participantes, personas con diversidad funcional o interesadas en formar parte de una experiencia inclusiva, a explorar sus sentidos, inspirándose en la naturaleza. Cerrará noviembre una nueva sesión del Festival Juega e Imagina con 'La dragona Ramona' de Bea Royuela, un taller de creación literaria que mirará con nuevos ojos a la figura del dragón, rompiendo estereotipos de género y de la dualidad del bien y el mal, dirigido a niños de entre 5 y 12 años.

La programación navideña comenzará el 27 de diciembre con el 'Garbeo Cósmico' de la PAI, una charla sobre el cielo nocturno en el que, a través de la poesía, el teatro y la juglaría conoceremos mejor la galaxia en la que habitamos.

El 29 de diciembre los 'Trazos sin barreras' de la Fundación ASPACE invitará a ponernos en la piel de personas con algún tipo de limitación motora para realizar obras de arte en diferentes formatos. Cerrará la programación de otoño Pilita Toy con sus alfombras de cuentos, en las que las familias podrán hacer que las creaciones textiles cobren vida como si fueran las páginas de un cuento, invitando a explorar la historia mediante el tacto y el juego.