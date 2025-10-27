El pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza será un ring de boxeo donde se disputarán cuatro títulos en noviembre

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza se convertirá un ring de boxeo, donde se disputarán cuatro títulos internacionales entre las categorías masculina en femenina, el próximo 29 de noviembre y entre los protagonistas estarán los deportistas aragoneses, Cristina Navarro y Ezequiel Gurría.

Precisamente, este lunes, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha recibido en su despacho a estos dos boxeadores zaragozanos, poseedores de varios títulos.

"Es una disciplina que hasta la fecha, desde que soy alcaldesa, no había presentado, porque aunque se había celebrado en el pabellón siglo XXI, algún campeonato recientemente, se ha decidido dar un paso más y tener en Zaragoza un campeonato de nivel europeo de boxeo", ha expresado.

Así, se podrá asistir a un campeonato internacional de "primer nivel" de boxeo, tanto femenino como masculino, ha enfatizado la alcaldesa para elogiar los logros deportivos de ambos boxeadores zaragozanos.

Chueca ha recordado que Zaragoza tiene un "gran compromiso" con el deporte para que no solo sea un motor de bienestar y de salud para la ciudadanía, animando a practicar todas las disciplinas deportivas, apoyando también desde el ayuntamiento al deporte en sus distintos niveles, tanto desde el deporte base hasta la competición, sino también atrayendo distintos eventos deportivos de ámbito nacional o internacional en todas las disciplinas.

"¡SUERTE!"

Al respecto, ha citado la Copa de la Reina o la Euroliga, las vueltas ciclistas de las últimas ediciones y otras disciplinas como el balonmano.

"Ahora le toca al boxeo, que también es una disciplina que está creciendo a nivel nacional e internacional", ha indicado la alcaldesa para apuntar que tanto Cristina Navarro como Ezequiel Gurría van a poder competir por cuatro títulos internacionales en su propia ciudad.

Habrá dos combates de máximo nivel y, además, se van a poner en juego otros cuatro títulos internacionales entre las dos categorías. Cristina Navarro se enfrentará a la italiana Vitoria Parigi para poder competir por el Campeonato Europeo de Peso Mínimo y el WBA Mediterráneo. En la categoría masculina, Ezequiel Gurría, que también consiguió hace tiempo el título en peso mínimo, va a disputar ahora el Campeonato de España y el Título Iberoamericano de Peso Medio, que es un "gran reto" para poder pasar de categoría porque en el boxeo se mide por el peso.

Ambos combatientes se van a complementar con otros boxeadores 'amateurs' zaragozanos que calentarán el pabellón Príncipe Felipe, antes de que ver los grandes combates. Empezarán a las 18.00 horas y las entradas están a la venta.

Para Chueca se trata de un hito importante porque la última vez que el pabellón Príncipe Felipe tuvo un gran campeonato de boxeo fue en 1999 con otro boxeador zaragozano como López Bueno. Desde entonces, este pabellón no había tenido un combate ni había tenido ningún título de este deporte.

Por eso, ha incidido en que es "importante" este evento y fomentar el deporte y la celebración de grandes eventos en distintas disciplinas dentro de la estrategia de ciudad, además de seguir impulsando el practicar distintos deportes entre la ciudadanía.

"Estoy convencida de que la celebración de estos títulos internacionales el próximo 29 de noviembre de la mano, además de dos boxeadores, de dos deportistas zaragozanos van a dar un gran impulso a la disciplina deportiva y seguro que somos capaces de animaros para que consigáis el éxito que todos los zaragozanos esperamos", ha asegurado.

Tras desearles mucha suerte y agradecer el trabajo que hacen de entrenamiento, ha estimado que para ambos deportistas el poder disputar estos títulos en Zaragoza y en el Príncipe Felipe "va a ser un gran momento".

"UN SUEÑO"

Cristina Navarro ha mostrado su agradecimiento por dar a conocer este evento deportivo "tan importante para la ciudad, para el boxeo y para las mujeres" en su caso. "Es un sueño poder disputar títulos internacionales aquí en nuestra ciudad", ha comentado.

Es un momento de auge para un deporte como el boxeo y para el deporte en general "muy bueno", ha afirmado que la felicidad que siente es "enorme" tanto por poder compartirlo y ofrecer a todo el público zaragozano, aragonés, nacional e internacional un evento como el que va a ser en el pabellón Príncipe Felipe.

"Hablábamos que hace mucho tiempo que no se realiza boxeo en la ciudad, en un pabellón así. Creo que nadie va a quedar indiferente, va a ser un espectáculo precioso y nuestros combates creo que van a ser muy interesantes", ha subrayado.

Por su parte, Ezequiel Gurría, también ha agradecido a la alcaldesa esta recepción y la implicación del Ayuntamiento de Zaragoza para aventurar que será una velada muy interesante.

"Me llena de orgullo tanto poder pelear por el Campeonato de España de Peso Medio, poder defender el Libro Americano que gané en abril poder acompañar a mi amiga y compañera a su hazaña a conseguir el Campeonato de Europa".

También ha dicho sentir mucho orgullo de poder hacerlo en el pabellón Príncipe Felipe, que es "icónico" y ha confiado en que sea la primera de muchas otras competiciones. "Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para salir los cuatro cinturones y para poder hacer alguna defensa o cosas muchísimo más grandes que hoy", ha concluido.