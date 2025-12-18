Paisajes de Teruel denuncia en Anticorrupción presuntas irregularidades en la tramitación de proyectos de Forestalia

Javier Oquendo y Ana Cortés, de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, ante La Aljafería, donde han atendido a los medios de comunicación. - PLATAFORMA A FAVOR DE LOS PAISAJES DE TERUEL

ZARAGOZA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma a favor de los paisajes de Teruel ha presentado una denuncia contra la Subdirección General de Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, en concreto contra el que fuera su subdirector general de evaluación ambiental, Eugenio Jesús Domínguez Collado, por presuntas irregularidades en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Clúster Maestrazgo, una actuación que podría extenderse a otros proyectos de la misma empresa.

La denuncia se ha presentado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, según ha informado este jueves en Zaragoza el portavoz de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, Javier Oquendo, en declaraciones a los medios de comunicación, acompañado por la presidenta, Ana Cortés.

Oquendo ha explicado que las informaciones publicadas en los últimos días en distintos medios de comunicación, junto con la documentación de la que disponen apuntan a un trato "claramente favorecedor" y presuntamente ilegal por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) en la evaluación ambiental de los proyectos de Forestalia.

En este sentido, ha recordado que la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que este tipo de tramitaciones deben ser realizadas por funcionarios, que únicamente pueden ser asistidos por personal laboral o empresas externas.

Asimismo, la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel asegura haber solicitado hasta en 14 ocasiones información sobre la identidad de los funcionarios responsables de estos expedientes, recibiendo siempre respuestas "evasivas", lo que ha generado la sospecha de que dichas tramitaciones no fueron realizadas por personal funcionario.

DUDAS

Por todo ello, las dudas sobre la regularidad del procedimiento se vieron reforzadas, especialmente tras conocerse la existencia de tres informes técnicos con importantes objeciones al proyecto, entre ellos, uno de la Dirección General de Medio Natural y otro del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), redactado inicialmente por el jefe del Área II y posteriormente corregido por el director del organismo, Jesús Lobera, tal y como este reconoció en una comisión de las Cortes de Aragón.

Estas circunstancias ya fueron puestas de manifiesto en sede parlamentaria, aunque, según han lamentado desde la Plataforma, "no se les dio mayor relevancia".

Como ejemplo de este presunto trato de favor, Javier Oquendo ha mencionado dos proyectos. Uno se localiza en la Comarca de Matarraña, donde dos iniciativas coincidentes en espacio y ubicación obtuvieron resoluciones opuestas: una DIA favorable para el proyecto de Forestalia y otra negativa para el de Green Capital, con argumentos similares pero aplicados de forma más severa en este último caso.

Una situación similar, ha continuado, se produjo en una línea de evacuación entre Biota y Olite, donde dos proyectos que compartían íntegramente 50 kilómetros de trazado recibieron evaluaciones ambientales distintas: uno de forma positiva, el de Forestalia y el otro de forma negativa, el de Green Capital. En este punto, la Plataforma ve "claros indicios de trato de favor".

EXPEDIENTES FORESTALIA

Por otra parte, Oquendo ha comentado que una vez la Plataforma ha revisado los expedientes del Miteco correspondientes a Forestalia entre 2021 y 2023, comprobaron que, de 36 proyectos, solo tres --los de menor potencia-- fueron rechazados.

En ninguno de ellos "aparece el documento denominado 'Listado de consultados', en el que deberían figurar las iniciales del funcionario responsable de la tramitación", ha señalado.

Estas sospechas, ha añadido, se han visto confirmadas tras las informaciones publicadas a raíz de los registros realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en dependencias de la empresa Forestalia y del Ministerio.

Según dichos testimonios, algunos funcionarios han declarado que los expedientes eran asumidos directamente por el subdirector de la Secretaría General de Evaluación Ambiental, Eugenio Domínguez, y que posteriormente se externalizaban a TRAGSATEC --una práctica que consideran no legal-- o incluso llegaban ya redactados por la propia empresa promotora, lo que consideran fraude.

Ante este cúmulo de indicios, la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel ha decidido acudir a la Fiscalía Anticorrupción al entender que existe la obligación de poner en conocimiento de la justicia cualquier posible delito.

Ha aclarado Javier Oquendo que la denuncia también pretende evitar el inicio de las obras, ahora bajo la titularidad de la empresa CIP, que, según recuerdan, ya avaló en 2020 la viabilidad económica de Forestalia mediante acta notarial.

Por último, desde el colectivo han advertido de que la puesta en marcha de cualquier actuación sobre el terreno podría provocar daños ambientales "irreversibles" y se estaría sustentando, a su juicio, en una Declaración de Impacto Ambiental cuya tramitación consideran presuntamente fraudulenta.