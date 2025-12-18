Teruel Existe pide paralizar las obras del Clúster del Maestrazgo "antes de que el daño sea irreversibe"

El portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, en la sala de prensa de las Cortes. - TERUEL EXISTE

ZARAGOZA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Teruel Existe ha hecho un llamamiento a frenar las obras del Clúster del Maestrazgo, antes de que "el daño se irreversible", según ha advertido en rueda de prensa el portavoz de esta formación, Tomás Guitarte.

Ha señalado que "el ruido" de las revelaciones diarias sobre la presunta trama de corrupción que rodea a Forestalia está "enmascarando" la amenaza inminente sobre el Maestrazgo: "Se han desestimado las medidas cautelares contra el Clúster, y, si nadie lo remedia, la empresa danesa CIP puede empezar a destrozar la zona en unas semanas", ha alertado.

En su intervención, Teruel Existe ha destacado que los medios de comunicación estén destapando "cada día un dato nuevo, y cada uno más grave que el anterior"; sobre la presunta trama de corrupción ligada a Forestalia, y ha reconocido el trabajo "encomiable" de la UCO, pero ha sido contundente al señalar que no es solo la reputación de Forestalia la que debe ser puesta en cuestión: "Aquí hay otros responsables de todo lo que está saliendo en los medios de comunicación que no se pueden ir de rositas", ha dicho Guitarte, quien ha recordado que "en la legislatura pasada, con el gobierno del PSOE, PAR, CHA y Podemos, se multiplicaban los anuncios de inversiones para instalar en el territorio megaparques eólicos y fotovoltaicos".

Guitarte ha mencionado específicamente a Chunta Aragonesista (CHA), recordando el papel de su diputado José Luis Soro, quien fue consejero de Ordenación del Territorio durante ocho años, periodo en el que "se permitieron y aprobaron estos desmanes".

LAS "PUERTAS GIRATORIAS" DE CHA EN FORESTALIA

La crítica se ha extendido al actual diputado Jorge Pueyo, que forma también parte de Sumar, a quien, además de reprocharle que se dedique "a copiar nuestras iniciativas de forma casi textual, le ha acusado de "tener muy poca memoria" y de "pasar de largo" de las responsabilidades de su formación política.

En ese sentido, el portavoz de Teruel Existe se ha referido a dos casos que, ha dicho, ejemplifican el sistema de "puerta giratoria" de ese partido con Forestalia, como los de dos cargos de la Consejería de Vertebración del Territorio, a cuyo frente estaba José Luis Soro (CHA), como su jefe de gabinete, Daniel Lostao, que pasó "nada más salir del gobierno a trabajar en Forestalia como director de Relaciones Institucionales", y José Gascón, director general de Movilidad e Infraestructuras, "que experimentó la misma transición".

Guitarte ha recordado que, cuando Teruel Existe criticó estos procedimientos, "todo el mundo se puso de perfil, incluidos ellos. Ahora que las cosas están saliendo a la luz, todo el mundo se sube al carro. Nosotros no vamos a permitir ese olvido".

Por otra parte, el portavoz de Teruel Existe ha lamentado que la comisión de investigación celebrada en las Cortes de Aragón "quedó en agua de borrajas" porque "no había voluntad política real de profundizar en estos asuntos".

Guitarte ha finalizado insistiendo en el llamamiento de Teruel Existe a "salvar el Maestrazgo antes de que sea irreversible", ya que, si las obras del Clúster se llevan a cabo, "aunque al final la Justicia anule la autorización ambiental, miles de árboles habrán sido talados": "Una superficie forestal arrasada no se recupera de la noche a la mañana", ha dicho. "Hay que salvar el Maestrazgo ahora, no después", ha concluido.