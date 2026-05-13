El Palacio de Montemuzo de Zaragoza presenta la fotografía de bodegón contemporáneo de Olga S. Ortiz en 'Vanitas 2.0'

Inauguración de la exposición sobre bodegón contemporáneo de Olga S. Ortiz en el Palacio de Montemuzo de Zaragoza. - MIGUEL G.GARCÍA

ZARAGOZA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Montemuzo acoge la exposición 'Vanitas 2.0', un proyecto de la fotógrafa Olga S. Ortiz que invita al espectador a adentrarse en una mirada personal y sensible sobre la realidad a través del lenguaje fotográfico.

Esta exposición, que puede visitarse del 14 de mayo al 12 de julio de 2026, forma parte de uno de los proyectos seleccionados en la convocatoria de proyectos expositivos, que tiene como objetivo la promoción de la cultura a través de la exposición de proyectos en las salas municipales.

La muestra plantea una actualización del bodegón barroco y de su dimensión simbólica desde una perspectiva contemporánea. En palabras de la propia autora, 'Vanitas 2.0' parte de "un cangrejo con delirios de grandeza que transita por cuadros de Botticelli y Caravaggio, y construye un universo visual en el que cada elemento (su color, disposición, estructura, materiales e incluso el humor) adquiere una razón de ser".

A lo largo del recorrido, el visitante podrá descubrir una serie de imágenes que exploran distintos aspectos de la experiencia humana, poniendo el foco en los detalles, las atmósferas y los silencios. La luz, la composición y el encuadre se convierten en elementos fundamentales de un discurso visual en el que lo cotidiano, lo íntimo y lo simbólico dialogan entre sí.

ENTRE LO DOCUMENTAL Y LO POÉTICO

La práctica fotográfica de Olga S. Ortiz se mueve entre lo documental y lo poético, y plantea una reflexión sobre la percepción, la memoria y la relación entre el individuo y su entorno. La artista construye sus imágenes como pequeñas escenas cargadas de significado, en las que la fotografía trasciende la mera representación visual para convertirse en un espacio de interpretación y descubrimiento.

La formación de la autora en ingeniería de diseño industrial, pintura al óleo, escenografía, coolhunting (identificación de tendencias), botánica y psicología ha ido conformando su manera de mirar y de construir imágenes.

En este proyecto confluyen esas disciplinas, que se entrelazan para dar lugar a una obra en la que la composición, la puesta en escena y la edición digital forman parte esencial del proceso creativo.

Con una trayectoria consolidada en fotografía contemporánea y dirección de arte, la obra de la artista aragonesa Olga S. Ortiz ha sido reconocida en certámenes nacionales e internacionales. Entre sus premios destacan el Platinum Winner de los Muse Photography Awards por la serie Flower Lid, el segundo premio del Florida Museum of Photographic Arts (FMoPA) y menciones honoríficas en los International Photography Awards en categoría profesional.

Ha expuesto en el Florida Museum of Photographic Arts (Estados Unidos), Praxis Gallery (Estados Unidos), Madrid y Zaragoza, y ha recibido el Accésit Joven Creadora Aragonesa del Gobierno de Aragón. Su trabajo ha sido publicado en Al-Tiba9 y Titan Contemporary Publishing.

En los últimos años ha presentado exposiciones individuales como Escombros Electrónicos y Crustáceo Deus. Además, se realizarán cuatro visitas guiadas gratuitas --30 de mayo y 12, 20 y 27 de junio-- en las que la propia artista acompañará al público en un recorrido por su obra.

Para participar será imprescindible realizar reserva previa en 'https://www.zaragoza.es/sede/portal/museos/visitas-salas'. La muestra podrá visitarse en este espacio municipal de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 10.00 a 14.30 horas.