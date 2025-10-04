Paloma de Yarza, medalla de Oro, emplaza a "frenar el deterioro institucional que socaba la democracia"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entrega a la presidenta de Heraldo de Aragón, Paloma de Yarza López-Madrazo, el diploma de la medalla de Oro de la ciudad 2025. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entrega la medalla de Oro 2025 a la presidenta de Heraldo de Aragón en un Pleno extraordinario

ZARAGOZA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Heraldo de Aragón, Paloma de Yarza López-Madrazo, ha emplazado este sábado a "frenar el deterioro institucional que socava la democracia" y a defender "la pluralidad de opiniones". Ha recibido la medalla de Oro de la ciudad de Zaragoza de manos de la alcaldesa, Natalia Chueca, en el Pleno extraordinario municipal en el que se han entregado la distinciones a varias personas y entidades, poco antes del inicio de las fiestas del Pilar 2025.

En su intervención, Paloma de Yarza ha señalado que "no puede haber mayor orgullo para un zaragozano que recibir esta distinción, que no solo trata de reconocer el talento profesional y personal, sino que aprecia la vinculación sentimental y afectiva del galardonado con esta ciudad, mi ciudad".

Ha enfatizado su "pasión por Zaragoza", donde creció y se convirtió en una mujer con la fortuna de casarse con "el amor de su vida", Jorge Clúa, fallecido hace tres años, con el que compartía su "adoración por Zaragoza", hasta el punto de que él renunció su brillante carrera profesional en Barcelona para regresar a Zaragoza para que sus hijos arraigasen en la capital aragonesa.

"Soy muy feliz en esta mi ciudad, he vivido sus cambios, su transformación, evolución y crecimiento", ha continuado la galardonada, recordando a sus compañeras del Colegio Sagrado Corazón y sus amigos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, así como todas las amistades que ha ido tejiendo entre las persona que forman "la familia que es Heraldo de Aragón".

"Mis palabras podrían responder a un amor ciego, pero son fruto de la serenidad y enorme gratitud por saberme afortunada en esta ciudad bimilenaria", ha asegurado Paloma de Yarza, añadiendo: "Su alma me acompaña cuando entro en el Pilar, la Seo, la Aljafería, el Teatro Principal, cuando camino por las riberas del Ebro, por el Canal Imperial o cuando deambulo por sus calles llenas de historia".

La presidenta de Heraldo de Aragón ama la "naturaleza latina y continental" de Zaragoza, "con sus aristas y vericuetos, su cierzo y la nobleza y hospitalidad de sus vecinos".

Su familia ama esta ciudad. Ha comentado que la familia Yarza está arraigada en Zaragoza desde el siglo XVII y que dos de sus bisabuelos estaban vinculados al Ayuntamiento, Antonio Mompeón Motos, uno de los grandes impulsores de Heraldo, y José de Yarza Echenique, arquitecto municipal asesinado en 1920, cuando cumplía su deber funcionarial.

Heraldo de Aragón nació hace 130 años "en medio de muchos avatares" y sus editores han dedicado sus mayores "desvelos" a "la defensa de Zaragoza, trabajando diariamente", de forma que "Heraldo es historia viva de Zaragoza y recorrer sus titulares es repasar con todo detalle la historia de la ciudad, que es una historia de progreso con etapas de dificultad y momentos tristes".

Ha recordado algunas noticias publicadas a lo largo de la historia de Heraldo, como la inauguración de la Exposición Hispano-francesa, en 1908, y la Exposición Internacional de 2008, también la concesión del título de basílica al templo del Pilar y la apertura al público del edificio consistorial de la plaza del Pilar, en 1965.

"Todo lo que ha ocurrido en Zaragoza los últimos 130 años ha tenido su reflejo veraz y preciso, escrito y gráfico, en las páginas de Heraldo" y ha mencionado algunos hitos recientes, como Mobility City o el 73 Congreso de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, en 2022. "Un capítulo muy especial" ha sido el de la monarquía, con la presencia de Alfonso XIII en la Exposición Hispano-francesa o las múltiples visitas de Juan Carlos I y Felipe VI, con su paso por la Academia General Militar, como también la Princesa Leonor: "La futura reina se sintió unos años maña y aragonesa y tengo de aquellos meses recuerdos muy entrañables".

COMPROMISO

Paloma de Yarza ha recalcado "el compromiso" de Heraldo de Aragón "con el progreso de Aragón y Zaragoza", que le ha llevado a implicarse en proyectos fundamentales para la ciudad, como la Exposición de 1908 o el impulso a la construcción del Colegio Joaquín Costa, con los objetivos de "defender una sociedad moderna, justa y libre y que goce de una gran calidad de vida".

Ha alertado de que, en la actualidad, "muchos jóvenes están sufriendo una postergación sin precedentes, no encuentran un empleo estable y dignamente remunerado acorde a su formación y muchos se ven obligados a marchar de sus lugares de origen" y "es tarea de todos facilitar que nuestros jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida aquí".

También ha expresado su deseo de que Zaragoza sea "espejo de una convivencia política tolerante, respetuosa y constructiva, que mire ante todo por el interés general de sus vecinos, donde la democracia consagrada en la Constitución de 1978 respire por todos sus poros y seamos un ejemplo para toda España".

HISTORIA Y PRESENTE

En la loa inicial, la alcaldesa ha afirmado que Paloma de Yarza y Heraldo de Aragón están "indisolublemente unidos a la historia y el presente de nuestra ciudad y de Aragón".

"Heraldo lleva más de 130 años de historia excepcional de periódicos y con un legado de 85 años de liderazgo femenino, algo excepcional" y Paloma de Yarza representa a "la sexta generación de una saga de mujeres fuertes y adelantadas a su tiempo que han tomado las riendas de Heraldo mucho antes de que fuese habitual", una trayectoria "pionera" que recuerda que "la modernidad no está solo en la tecnología o la innovación, sino también en la valentía de saber romper barreras".

La medalla de Oro es un reconocimiento a la "valentía" de Paloma de Yarza, una "gran embajadora de Zaragoza, siempre haciendo ciudad, siempre cercana y atenta, demostrando que Heraldo está con todos los aragoneses", realzando su "compromiso con esta tierra", tanto como el periódico, tras lo que ha destacado su "altruismo y generosidad".

Ha admirado su "fortaleza" para "abordar la adversidad en los momentos más duros" y cómo se ha mantenido firme "con entereza", también su "responsabilidad".

"Heraldo es mucho más que un diario, es memoria viva de Aragón, y durante 130 años ha acompañado a nuestra sociedad narrando con rigor y cercanía los hechos que han marcado nuestra historia", siendo "testigo de los cambios sociales, políticos y culturales que han transformado esta tierra, y siempre desde la independencia, con la voluntad de ser un faro de confianza y libertad para todos los aragoneses".

"Gracias por encarnar esos 130 años de servicio fiel y comprometido con Aragón", ha dicho Chueca a Paloma de Yarza, aseverando que Heraldo de Aragón es "espejo, voz y memoria de nuestra tierra".