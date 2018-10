El PAR advierte al Ayuntamiento de Zaragoza del mal estado de algunos accesos al parque Pignatelli

Publicado 18/02/2018 14:01:36 CET

ZARAGOZA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Aragónes (PAR) de Zaragoza ha reclamado al Ayuntamiento de la capital aragonesa que acondicione los accesos para peatones del parque Pignatelli. Ha defendido que estas entradas ofrecen "graves problemas para los peatones", sobre todo para las personas mayores o con movilidad reducida.

Asimismo, ha comentado que en el parque, situado entre los barrios de Torrero, San José y el Centro de Zaragoza, "los tropiezos están más que asegurados", al tiempo que han añadido que "la accesibilidad a las zonas verdes de la ciudad debe ser garantizada para todos".

Recientemente el Ayuntamiento ha arreglado alguno de los accesos para permitir el paso al parque a través de bicicleta, con la construcción de un carril bici. No obstante, el Partido aragonés mantiene que "se han olvidado de la zona para los peatones, que es la más utilizada".

"Las obras de acceso a través de la bici demuestran que alegar que el parque se reformará más adelante, no es excusa para no mantener los accesos de peatones en unas condiciones mínimas que no provoquen riesgos", ha concluido la formación regionalista.