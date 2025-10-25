El PAR celebra su XVI Congreso de Refundación y aspira a ser un partido "más abierto y adaptado a la realidad" de Aragón

ZARAGOZA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PAR celebra su XVI Congreso de Refundación este domingo, 26 de octubre, con el objetivo de convertirse en un partido "más participativo, más abierto y adaptado a la realidad actual de Aragón".

El presidente de la Comisión Organizadora del Congreso, Francisco Nasarre, ha señalado que el propósito de este cónclave es "iniciar una nueva etapa, apostando por un aragonesismo libre e independiente y en la que todos los militantes tengan voz".

"La sociedad ha cambiado y el Partido Aragonés también debe hacerlo", ha añadido, para avanzar que una de las novedades de este Congreso, que se celebrará en la Ciudad Escolar Pignatelli de Zaragoza, es que todos los afiliados tendrán la oportunidad de participar, con voz y voto, mediante sufragio libre y secreto, "la expresión máxima del funcionamiento interno democrático del partido".

Por ello, ha animado "a todos los militantes, simpatizantes y amigos del Partido Aragonés, especialmente a los más jóvenes, a acudir a este congreso que decidirá el futuro de nuestra formación política".

Tres son las ponencias que se defenderán y votarán en el Congreso, en las que se incluyen las enmiendas aportadas por los militantes en el plazo abierto para este fin. La primera de ellas es la Ponencia Política: Proyecto político de refundación del Partido Aragonés, a la que se suman una Ponencia de Estatutos y otra, de Gestión de Recursos Endógenos de Aragón.

Posteriormente, se procederá a la votación de las candidaturas a la Comisión Ejecutiva --presidente, vicepresidente, secretario general y 25 vocales-- y Comisión de Disciplina --presidente, secretario y tres vocales-- del Partido Aragonés, siempre y cuando haya más de una lista.

Tras la proclamación de la candidatura electa, se cerrará el Congreso con la intervención del presidente del Partido Aragonés. "Durante los últimos meses, hemos recorrido el territorio para recoger las aportaciones de los ciudadanos y ciudadanas de todos los rincones de Aragón, hemos trabajado mucho en la preparación de este congreso que supondrá un antes y un después en el Partido Aragonés", ha concluido Nasarre.