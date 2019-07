El PAR defiende su acuerdo de investidura con el PSOE y espera que haya un Gobierno de Aragón "cuando antes"

Publicado 17/07/2019 15:03:46 CET

ZARAGOZA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón, Arturo Aliaga, ha defendido el acuerdo programático alcanzado entre su formación y el PSOE para votar a favor de la investidura del socialista Javier Lambán y ha deseado que haya un Gobierno autonómico "cuanto antes".

En declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en la junta de portavoces del Parlamento aragonés que ha ordenado el debate para la investidura, que se celebrará los días 30 y 31 de julio, el portavoz del PAR ha dicho que el acuerdo alcanzado con el PSOE ha sido una decisión tomada por "unanimidad" en los órganos de su partido, "meditada, hablada y consensuada hace días".

Por eso, ahora se está centrando en preparar a "conciencia" y con "seriedad" si discurso en el debate de investidura, para "la defensa de ese gobierno que al PAR le gustaría que se formara en Aragón a partir del momento que Lambán sea investido el presidente".

Así ha respondido tras ser preguntado por la oferta reiterada este miércoles por Partido Popular y Ciudadanos para formar un gobierno de centro derecha en la Comunidad, y de que Vox haya manifestado también que apoyaría ese gobierno sin pedir la entrada en él.

"Hoy toca habar de que tenemos un candidato y hay que ver si tiene apoyos suficientes; después entramos en otra fase, no me hagan pronunciarme sobre futuribles, hoy no toca hablar de no sé qué", ha respondido Aliaga.

NEGOCIACIÓN PSOE-PODEMOS

En la misma línea se ha manifestado al ser preguntado por si aceptaría la entrada de Podemos en el Gobierno de Aragón. Por un lado, ha dicho, "no sé cómo quedará la negociación para la investidura" entre PSOE y la formación morada "y por eso no me puedo pronunciar".

Por otro lado, ha remarcado que "la capacidad, responsabilidad y la facultad" de formar Gobierno es del presidente; esas cosas imagino que se hablarán", pero "ahora toca conseguir apoyos para investidura" y "luego se hablará de lo que se tenga que hablar".

Ha precisado que el documento programático suscrito entre PSOE y PAR se fundamenta "en el interés general de Aragón y no en los intereses de los partidos" y persigue un Gobierno "moderado, centrado y transversal" y también "con ciertas bases de aragonesismo muy responsables".

Ha añadido que ese documento programático "habla de lo que quiere el PAR para Aragón", con 75 medidas para que la Comunidad "progrese, tengamos buenas relaciones con Madrid, combatamos la despoblación" y se impulsen proyectos empresariales.

"Si se respetan la bases programáticas, se respeta la esencia de lo que hemos pactado dos partidos que ya hemos demostrado en Aragón nuestra capacidad de llegar acuerdos" e impulsar proyectos y el "progreso" de la Comunidad.

A partir de ahí, el PAR defenderá cuestiones como "el desarrollo de las estaciones de esquí, la interconexión eléctrica con Francia, la lucha contra la despoblación y si hay que apoyar el artículo 155, como lo hicimos, dentro de la Constitución", ha explicado, para constatar que "es donde el PAR está encuadrado desde hace bastantes años".

CREAR EMPLEO

Aliaga ha incidido en que es preciso que haya un Gobierno cuanto antes "que se dedique a crear empleo, a desbloquear cuestiones pendientes, que empiece a elaborar un presupuesto".

Igualmente, ha subrayado que su postura es la de ejercer la "responsabilidad" que le dan los diputados logrados por su partido y la representación que posee en el territorio, "que otros no tienen", ya que no cuenta "ni con consejeros comarcales, ni han decidido en alcaldías, ni diputaciones", algo que le ha llevado a afirmar que los tres diputados del PAR son "casi un cuatro, que es número par".