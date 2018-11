El PAR no asistirá a la reunión de Casado sobre la unidad de España porque no le gustan "los frentes contra nadie"

Publicado 13/11/2018 12:25:58 CET

ZARAGOZA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, ha anunciado que su formación no asistirá a la reunión convocada este miércoles por el presidente del PP, Pablo Casado, con los "partidos constitucionalistas" para diseñar acciones en defensa de la Constitución y la Unidad de España, y a la que no ha invitado al PSOE. Aliaga ha manifestado que al PAR "no le gustan los frentes contra nadie" y ha defendido que es momento de "consenso".

En rueda de prensa, tras analizar el estado de la ejecución de infraestructuras de Fomento en la Comunidad, Aliaga ha recalcado que "la palabra frente" no le gusta y ha observado que aún no han recibido una comunicación oficial sobre esta convocatoria, si bien ha planteado contra quién se quiere hacer un frente en este acto y ha dicho tajante que "no vamos a ir a la reunión".

"No se puede excluir al PSOE de esa reunión y diría lo mismo si la convocara el PSOE y excluyera al PP", ha indicado, al agregar que la unidad de España es una cuestión "de suficiente envergadura como para no plantear exclusiones".

Ha recordado que el PAR, como partido, "está por la unidad de España, por el orden constitucional, votó a favor de aplicar el artículo 155 en Cataluña, estamos en el Pacto Antiterrorista" y la formación siempre ha defendido estas cuestiones, pero "ir a una reunión para hacer un frente contra no se quién no nos gusta".

Se ha preguntado "cómo es posible" que se excluya de este encuentro a uno de los dos partidos que ha acordado la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la aplicación del artículo 155, incidiendo además de que hay comisiones constitucionales en el Congreso y el Senado donde se podrían abordar estos temas y el PAR tiene presencia en la Cámara Alta, donde podría "ayudar, colaborar y dialogar".

Aliaga ha observado que si surgen conclusiones y ideas de esta reunión, el Partido Aragonés podría apoyarlas, pero ha criticado de nuevo que el encuentro se inicie con exclusiones cuando "es un momento delicado" para el conjunto del país y se necesita de "consensos, pactos y no frentismos", ha sentenciado.