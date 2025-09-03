El PAR pide al Gobierno de Aragón financiar los comedores asistenciales para estudiantes hasta la mayoría de edad

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Aragonés (PAR) ha reclamado que el Gobierno de Aragón financie de forma directa los comedores asistenciales que existen distribuidos por el territorio y los gastos de transporte y residencia para los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional básica o media, es decir, hasta alcanzar la mayoría de edad.

Así se recoge en la Proposición No de Ley (PNL) que ha registrado en las Cortes de Aragón la Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés-Grupo Mixto y de la que ha informado el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo.

"Lo que dice esta iniciativa es claro: nosotros no queremos ayudas, que unas veces funcionan bien y otras no, lo que queremos es que el Gobierno de Aragón financie de forma directa estos servicios para que las familias no tengan que estar soportando un gasto durante todo el año", ha señalado Izquierdo en su intervención.

"¿Por qué tienen las familias que hacer de amortiguador económico para el Gobierno con la desigualdad que eso genera?, se ha preguntado.

En rueda de prensa, ha insistido en que "esta PNL tiene mucho que ver con esas cosas que le preocupan al partido Aragonés, con las cosas de comer, con las cosas del día a día, no con esas cosas de las que solo hablan algunos que se preocupan muy poco por Aragón y mucho por ellos mismos".

"Estamos hablando de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes y de esa igualdad que muchos reclaman y que con el paso del tiempo no se lleva a la práctica", ha recalcado.

DESIGUALDAD

Por una parte, se ha referido a aquellos estudiantes que tienen que salir de su municipio terminada la Educación Secundaria Obligatoria para cursar Bachillerato o un grado de Formación Profesional y que tienen que desplazarse diariamente con un transporte que tiene que pagar o bien quedarse en una residencia que también deben abonar.

"Eso genera una desigualdad todos los días entre las personas que viven en el territorio y las personas que viven en las zonas más pobladas", ha señalado.

"Lo mismo pasa con los comedores asistenciales, esos comedores en los que los niños se tienen que quedar porque el transporte escolar sale después de que termina el comedor y no tienen la posibilidad de volver a su casa para comer en ella", ha añadido antes de alertar de que "también es un coste que deben asumir las familias que están en los territorios menos poblados".

A este respecto, ha comentado que "hay casos de ayuntamientos que pueden y adelantan el dinero del comedor asistencial para que los padres no tengan que pagarlo y, mientras tanto, en el municipio de al lado, los padres lo tienen que abonar porque el ayuntamiento no puede hacerlo".

El portavoz del PAR ha insistido en que "en algunos comedores asistenciales, el pago se resuelve mediante una subvención que se da a la familia y luego ésta la paga al ayuntamiento o al comedor, pero mientras tanto la familia tiene que adelantar en torno a 180 euros al mes por niño".

"Una familia que tiene dos niños tiene que adelantar 360 euros cada mes, más de 2.000 euros al año, y hay familias a las que se les deben dos años. ¿Por qué una familia tiene que adelantar un dinero de algo que no es su responsabilidad?", se ha preguntado.

LA INICIATIVA

Para el PAR esta "desigualdad" es importante y más cuando se habla de la igualdad de oportunidades, de tratar de que todo el territorio se desarrolle a la misma velocidad, de "tratar de que no se conviertan las ciudades como Zaragoza, Huesca o Teruel en un polo de atracción", ha dicho.

Ha puesto como ejemplo que "un niño de Cantavieja tiene que ir a Teruel y hospedarse en una residencia de estudiantes que su familia tiene que pagar, mientras que un niño que vive en El Ensanche, en la ciudad de Teruel, va al mismo centro a estudiar y su familia no tiene que pagar ni un euro".

"Pensamos que, por lo menos, hasta la mayoría de edad, los escolares deben tener una educación gratuita vivan donde vivan porque un estudiante de 16 años no puede estar en cualquier tipo de residencia de estudiantes, no puede estar en cualquier sitio porque hay una tutela que se debe ejercer y hay una responsabilidad", ha puntualizado.

La Proposición No de Ley del PAR consta de tres puntos, en el primero de los cuales se insta al Gobierno de Aragón a "asumir de forma directa la financiación de los comedores asistenciales escolares en todos los municipios de la Comunidad Autónoma donde se preste este servicio y liberando a familias y ayuntamientos de la obligación de adelantar los gastos".

También se reclama al Ejecutivo autonómico que "asuma de forma directa la financiación de los gastos de desplazamiento y residencia de estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional básica o medida que deban desplazarse a otra localidad para continuar con sus estudios, de modo que se avance hacia la gratuidad real de la educación".

Por último, se insta al Gobierno de Aragón a "incorporar en los próximos Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón una partida específica para financiar estas medidas, asegurando su aplicación homogénea y estable en todo el territorio aragonés".