El PAR reclama a los gobiernos de España y de Aragón una "respuesta contundente" ante los aranceles chinos al cerdo

ZARAGOZA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés-Grupo Mixto en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha reclamado este sábado "una respuesta contundente" de los gobiernos de España y de Aragón ante el anuncio de China de imponer aranceles a la carne de cerdo de la Unión Europea a partir del próximo miércoles, en represalia por las tasas comunitarias a los coches eléctricos.

Izquierdo ha advertido de que "lo que estamos viviendo con la ganadería, con el porcino, lo que está pasando con ese arancel de China, es un ataque directo a la ganadería europea, pero sobre todo a la española y, especialmente, a la aragonesa".

Ha recordado que Aragón es una superpotencia productora de porcino y esta medida, ha dicho, "es atacarnos en nuestra línea de flotación". Por ello, ha reclamado "una respuesta contundente a este ataque" a los gobiernos de España y Aragón.

"Me preocupa mucho ver como a todo el mundo se llena la boca hablando de la ganadería, del porcino, de un apoyo al sector primario que luego es falso", ha señalado.

IZQUIERDO LAMENTA QUE "EUROPA NO ESTÁ DANDO UNA"

El portavoz del PAR ha asegurado que "desde el Partido Aragonés, estamos absolutamente en contra de esta medida" y ha anunciado la presentación de iniciativas parlamentarias en las Cortes de Aragón "para intentar parar este golpe que desde luego tiene muy mala pinta".

"Las guerras, los conflictos internacionales, los pulsos entre China, Estados Unidos y Rusia están afectando mucho a la Unión Europea y, especialmente, a Aragón", ha añadido.

Además, ha recordado que el PAR ya ha presentado alguna iniciativa para hablar de la Política Agraria Común (PAC) y para reclamar el incremento de los fondos destinados a ella.

"Veremos qué votan los grupos y luego veremos qué hacen en Europa". Y es que, ha asegurado, "la Unión Europea no está dando una".

"Hace poco tiempo --ha continuado-- se anunciaba la propuesta de la Comisión Europea de recortar los fondos para la PAC en un 20% para comprar balas y ahora la UE permite que China ponga unos aranceles al cerdo, al producto agroalimentario por excelencia, al producto que está siendo el motor de desarrollo en muchas zonas rurales de Aragón, que está siendo el motivo por el que muchos jóvenes se quedan en el campo, que muchas veces es ruinoso y el cerdo supone ese seguro para seguir trabajando, para compatibilizar con la agricultura y la ganadería y para hacer crecer la explotación familiar".

Alberto Izquierdo ha concluido asegurando que "en Europa deberían empezar a pensar que quizás no están haciendo las cosas bien, que quizás no están leyendo la política internacional y que quizás se están equivocando desde hace mucho tiempo".

"Europa está dormida, ha recalcado, mientras el resto de las grandes potencias del mundo lo único que hacen es apalearnos. Es una pena y una vergüenza ver cómo nadie nos defiende en Europa y que los que nos representan en Bruselas son el Partido Popular, el PSOE y Vox, esos que tanto hablan y esos que tanto defienden al campo y que permiten que estas cosas pasen".