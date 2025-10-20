Parlamentarios aragoneses piden considerar en la nueva PAC el papel de la ganadería extensiva para prevenir incendios

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha aprobado este lunes una proposición no de ley presentada por el socialista Marcel Iglesias para instar al Gobierno de Aragón a presentar una propuesta para la nueva PAC que tenga en cuenta la función esencial de la ganadería extensiva en la gestión territorial y en la prevención de incendios, entre otras cuestiones.

La iniciativa, que no ha incluido la enmienda presentada por el PP, ha contado solo con el voto en contra de los 'populares' al primero de sus puntos, el relativo a considerar el papel de la ganadería extensiva en la nueva PAC; y, por otra parte, ha recibido apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios a los puntos 2, 3 y 4 sobre "incentivar económicamente el pastado de las zonas boscosas y de las zonas de pradera, el coeficiente de admisibilidad de pastos y subvencionar a la adquisición de collares localizadores GPS".

Para presentar la iniciativa, Marcel Iglesias (PSOE) ha explicado que la función de la ganadería extensiva ha sido "un elemento fundamental en los paisajes mosaico que conocemos" y que actualmente se están produciendo graves incendios que se podrían gestionar con ella.

En este sentido, el parlamentario del PSOE ha reconocido que también "se deben llevar a cabo limpiezas de montes y otros trabajos forestales" que, como ha puntualizado, "es imposible realizar solo con cuadrillas".

Así, Marcel Iglesias ha instado a "trabajar para evitar el abandono y para que se reconozca el trabajo de los ganaderos y ganaderas en el territorio".

"El Departamento de Agricultura se debe poner las pilas para solucionar este problema que afecta a muchas zonas, entre ellas el prepirineo, de forma que en la PAC de 2026 la ganadería extensiva pueda pastar en sus bosques sin tener que trasladarla a otros puntos", ha argumentado el diputado socialista, añadiendo que "esta ayuda extra debería subvencionar a la cabeza de ganado, pero con un límite de cabezas, de cara a primar a los pequeños ganaderos o medianos".

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Desde el PP, José María Giménez ha defendido una enmienda para proponer que "la despoblación sea un eje prioritario en la nueva PAC", continuar incentivando el pastado de zonas boscosas y de pradera y solventando el problema del coeficiente de admisibilidad de pastos en las zonas arboladas pastables, así como mejorar la subvención de collares GPS porque, como ha reconocido, ya se viene haciendo por parte del Gobierno de Aragón.

Por parte de Vox, Santiago Morón ha incidido en la contribución de la ganadería extensiva para "mantener vivos los pueblos y en la lucha contra la despoblación". Ha mostrado su apoyo a la iniciativa, a pesar de "la falta de coherencia del PSOE porque durante sus años de gobierno priorizaron las políticas de agenda de Bruselas".

Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, ha considerado "imprescindible reconocer la labor medioambiental del ganado en la prevención de incendios forestales". Por otra parte, ha solicitado "incentivar el pastado de las zonas boscosas y de pradera para evitar que se convierta en matorral".

Desde el Grupo Parlamentario Mixto, Alberto Izquierdo (PAR) ha indicado que los collares localizadores GPS ya se están financiando y que "hay que cambiar el chip en el campo porque no todo puede ser el modelo de la subvención, debemos ser capaces de primar al productor, al que cuida de su ganado y a la excelencia".