El Parlamento aragonés rechaza, los votos de PP y Vox, una proposición no de ley de CHA sobre accidentes laborales

El diputado del grupo parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón, Miguel Jaime - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía, Competitividad y Empleo ha rechazado una iniciativa de Chunta Aragonesista --defendida por el diputado Miguel Jaime-- sobre accidentes laborales, que también incluye "aumentar la dotación económica y los recursos técnicos y humanos del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral" y "desarrollar, en colaboración con organizaciones empresariales y sindicales más representativas, actuaciones de sensibilización, formación y promoción de la cultura preventiva".

Así, la moción --que contaba con una enmienda de IU, que ha sido aceptada-- ha decaído con los votos en contra de PP y Vox y a favor de todos los grupos de la oposición --PSOE, CHA y A-TE--.

Desde CHA, Miguel Jaime ha presentado la proposición no de ley, quien ha argumentado que la iniciativa busca "reforzar la prevención de riesgos laborales, reducir la siniestralidad y evitar que una persona pueda perder la vida simplemente por ir a trabajar".

En esa línea, ha lamentado que la propuesta "parte de una realidad y es que 38 personas fallecieron en Aragón en 2025 en su puesto de trabajo y ya llevamos 24 trabajadores en lo que va de año". "Detrás de cada cifra hay un nombre propio y una familia que ya no ve regresar nunca a quien salió a trabajar", ha indicado.

Además, ha dicho que "las Administraciones tenemos la obligación de dar respuesta a la pregunta de si se podía haber evitado" y ha pedido al Ejecutivo autonómico que "elabore políticas públicas eficaces de prevención.

ABUSOS

Por parte del PP, Juan Pablo Artero ha manifestado que "el ISSLA ya cumple con lo que piden a través de múltiples programas", a la vez que ha expresado que "en ocasiones, con el absentismo laboral se producen abusos, pero en cuanto a accidente graves no hay ningún tipo de equidistancia con nada".

Desde el PSOE, Pedro Polo ha explicado que "es una iniciativa sensata y necesaria", a la vez que ha incidido en que "la ciencia es unánime: una revisión concluye que un mejor clima de seguridad reduce el riesgo de lesiones".

Mientras, la parlamentaria Marta Fernández, de Vox, ha apuntado que "hay que alcanzar los cero fallecimientos", pero ha puesto el foco en que "los sindicatos reciben financiación porque tienen obligaciones y no las cumplen" y en que "la financiación debe responder a resultados, no renovarse por inercia".

Por último, Marta Abengochea (IU), en representación del grupo parlamentario Mixto, ha reiterado que "para nosotras es un mantra: nadie debería perder la vida intentando ganársela". Además, ha denunciado que "la siniestralidad laboral es una de las mayores lacras en Aragón, hay que combatirla y erradicarla porque hay medios para hacerlo".