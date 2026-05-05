El paro baja en 1.355 personas en abril en Aragón hasta los 48.507 desempleados

Archivo - Imagen de la fábrica de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.355 personas en marzo en Aragón en relación al mes anterior (-1,86%) hasta los 48.507 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 1.985 parados, lo que supone un 3,85% menos.

Por sectores, el paro bajó en todos ellos: en Servicios, 947 menos (-2.72%); Construcción, 71 menos (-2.78%); Agricultura, 115 menos (-6.44%); Industria, 84 menos (-1.59%), y en el colectivo sin empleo anterior, 138 más (-2.54%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (33.818), Sin empleo anterior (5.288), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1.727), Construcción (2.483) e Industria (5.191).

En cuanto a sexos, de los 48.507 desempleados registrados en abril, 29.906 fueron mujeres y 18.601, hombres.

El paro bajó en todas las provincias: en concreto, el descenso fue de 1.113 personas en Zaragoza, 160 en Huesca y 82 en Teruel.

El desempleo disminuyó en todas las Comunidades Autónomas, especialmente en Baleares (-7,44%), Andalucía (-3,86%) y Extremadura (-3,59%). Por contra, el descenso fue más leve en Canarias (-0,78%) y Comunidad Valenciana (-0,84%).