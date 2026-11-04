El paro sube en 1.356 personas en octubre en Aragón, hasta los 51.700 desempleados

Archivo - INAEM - Oficina de Empleo de Ranillas, Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 1.356 personas en octubre en Aragón en relación al mes anterior (+2,7%), hasta los 51.700 desempleados. Con la subida de dicho mes, se acumulan ya cuatro consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de octubre desde 2024, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en octubre la mayoría de veces en Aragón --29 veces--, mientras que sólo ha bajado en una ocasión. Asimismo, en el último año, el desempleo acumula un aumento de 2.921 parados, lo que supone un 6% más.

Por sectores, el paro ha aumentado en todos, con los repuntes más grandes en Servicios, 771 más (+2.28%); Sin empleo anterior, 252 más (+3.8%); Agricultura, 170 más (+8.57%); Industria, 126 más (+2.39%); Construcción, 37 más (+1.41%).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (34.600), Sin empleo anterior (6.887), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (2.153), Construcción (2.662), Industria (5.398).

POR SEXOS Y JÓVENES MENORES DE 25

En cuanto a sexos, de los 51.700 desempleados registrados en octubre, 31.235 son mujeres, 711 más (+2,3%), y 20.465, hombres, lo que supone un aumento de 815 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+4,1%).

Por otro lado, en octubre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años ha crecido, con 751 parados más que a cierre del pasado mes (+15,7%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 775 desempleados (+1,71%).

El paro ha subido en todas las provincias, siendo las mayores subidas en Zaragoza (+984), Huesca (+268), Teruel (+104).

En otras comunidades autónomas, respecto al mes pasado, Cataluña (+8.174), Comunitat Valenciana (+6.716) y Castilla y León (+4.404) son aquellas en las que más ha crecido, excepto en Ceuta, donde el desempleo se ha reducido en 151 personas.

CONTRATACIÓN

En otro orden de cosas, en octubre se han registrado 47.163 contratos en Aragón, un 3,5% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 16.078 han sido contratos indefinidos, cifra un 3,5% superior a la de octubre del año anterior y 31.085, contratos temporales (un 3,5% más).

Del número de contratos registrados en octubre, el 65,91% ha sido temporal --frente a un 63,2% del mes anterior-- y un 34,09%, indefinidos --el mes precedente fue un 36,8%--.