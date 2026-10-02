El paro sube en 170 personas en septiembre en Aragón, hasta los 50.344 desempleados

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ZARAGOZA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 170 personas en septiembre en Aragón en relación al mes anterior (+0,3%), hasta los 50.344 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de septiembre, se acumulan ya cuatro meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de septiembre desde 2024. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en septiembre la mayoría de veces en Aragón (20 veces) mientras que ha bajado en 10 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2022. En el último año el desempleo acumula un aumento de 2.520 parados lo que supone un 5,3% más.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 188 menos (-0.55%); Industria, 91 menos (-1.7%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 205 más (+3.19%); Agricultura, 182 más (+10.11%); Construcción, 62 más (+2.42%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (33829), Sin empleo anterior (6635), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1983), Construcción (2625), Industria (5272).

En cuanto a sexos, de los 50.344 desempleados registrados en septiembre, 30.446 fueron mujeres, 78 menos (-0,3%) y 19.898, hombres, lo que supone un aumento de 248 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+1,3%).

En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 410 parados más que a cierre del pasado mes (+8,6%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 240 desempleados (-0,53%). Por provincias, el paro bajó en Zaragoza(-283) mientras que subió en Huesca(+299), Teruel(+154).

Andalucía (+6.733), Madrid (+2.773) y Galicia (+2.746) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias CEUTA y La Rioja en donde menos, con retrocesos de 4.156, 328 y un 135, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En septiembre se registraron 53.240 contratos en Aragón, un 5,8% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 19.590 fueron contratos indefinidos, cifra un 7,9% superior a la de septiembre del año anterior y 33.650, contratos temporales (un 4,6% más).

Del número de contratos registrados en septiembre, el 63,2% fue temporal (frente a un 66,13% del mes anterior) y un 36,8%, indefinidos (el mes precedente fue un 33,87%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de de paro registrado

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-registrado-datos-graficos/3...