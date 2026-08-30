El Parque Cultural del Río Vero celebra sus 25 años con una programación de otoño en torno a su patrimonio

Archivo - Cueva de la Fuente del Trucho en la Comarca de Somontano - COMARCA DE SOMONTANO - Archivo

HUESCA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parque Cultural del Río Vero celebra este año, con una programación de otoño en torno a su patrimonio, el 25 aniversario de su declaración, una efeméride que invita a poner en valor el trabajo desarrollado durante un cuarto de siglo para proteger, conservar, interpretar y acercar a la sociedad el extraordinario patrimonio cultural y natural articulado en torno al río Vero.

El Parque fue declarado en 2001 y está integrado por once municipios de las comarcas oscenses del Somontano de Barbastro y Sobrarbe. Con motivo de este aniversario, la programación de actividades de otoño adquiere este año un significado especial, combinando las visitas habituales a los conjuntos de arte rupestre con talleres de divulgación y varias propuestas extraordinarias.

El objetivo es celebrar estos 25 años conociendo el territorio, visitando sus enclaves y acercándose al patrimonio que dio sentido a la creación del Parque Cultural.

El arte rupestre constituye uno de los grandes valores patrimoniales del Parque Cultural del Río Vero, dentro de un territorio en el que patrimonio cultural y natural forman un conjunto inseparable. Sus manifestaciones de arte rupestre prehistórico están incluidas en el bien declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1998.

DOS JORNADAS ESPECIALES EN TORNO A LA FUENTE DEL TRUCHO

Dentro de esta programación conmemorativa, el viernes 2 y el sábado 3 de octubre serán dos de las fechas más destacadas del 25 aniversario, con la cueva de la Fuente del Trucho como protagonista.

El viernes 2 de octubre será la presentación de la monografía Las pinturas paleolíticas de la cueva de la Fuente del Trucho. La misma contará con la presencia de sus tres autores: Pilar Utrilla, Jorge Angás y Manual Bea.

La cita permitirá acercar al público el conocimiento generado en torno a uno de los enclaves más relevantes del patrimonio prehistórico de Aragón y reforzar, en este aniversario, la importancia de la investigación y la divulgación como herramientas fundamentales para su conservación.

La celebración continuará al día siguiente. El sábado 3 de octubre se realizará una visita especial a la cueva de la Fuente del Trucho. La unión de ambas propuestas, una dedicada a la difusión del conocimiento y otra al contacto directo con el patrimonio, resume el espíritu de esta conmemoración: 25 años trabajando para conocer, conservar y transmitir un legado que constituye una de las principales señas de identidad del territorio.

Además, con esta salida a un yacimiento único como es la cueva de la Fuente del Trucho, se celebrará también el Día Europeo del Arte Rupestre que se conmemora cada 9 de octubre.

UN OTOÑO PARA REDESCUBRIR EL PARQUE CULTURAL

La programación se extenderá durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y primeros días de enero de 2027 con numerosas oportunidades para conocer algunos de los principales conjuntos rupestres y participar en actividades de divulgación de la Prehistoria.

Entre las propuestas programadas se encuentran los talleres de tecnología prehistórica en el Centro del Arte Rupestre en Colungo, visitas a los abrigos del tozal de Mallata, a los abrigos de Barfaluy y Lecina Superior y al abrigo de Arpán.

Además, el 14 de noviembre habrá una visita especial al abrigo de Regacens en Asque. En el puente de la Constitución, en diciembre, el Centro del Arte Rupestre en Colungo ha programado el taller para todos los públicos Maestros de la Costura Paleolítica. Este divertido taller propone a los participantes adentrarse en el Paleolítico a través de la indumentaria, recreando con materiales sencillos cómo pudieron vestirse nuestros antepasados y descubriendo la función y la importancia de la vestimenta en la Prehistoria.

En Navidad y los primeros días de enero de 2027, también habrá visitas guiadas al arte rupestre Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y como novedad, El 29 de diciembre se realizará una actividad para observar y conocer el singular asoleo de la ermita de San Martín de Lecina, un fenómeno vinculado al solsticio de invierno.

El asoleo puede apreciarse durante un periodo limitado en torno al 21 de diciembre. Es el momento del año en que el Sol describe su trayectoria más baja sobre el horizonte. La posición del astro hace que sus rayos atraviesen el denominado Ojo de Mallata y alcancen directamente la ermita. La luz penetra por uno de los vanos del edificio y forma un haz que llega hasta un altar rupestre de su interior.

El 25 aniversario del Parque Cultural del Río Vero no se plantea únicamente como una fecha conmemorativa, sino como una invitación a volver a recorrer el Parque, descubrir sus enclaves y comprender el valor de un patrimonio excepcional que sigue siendo fuente de conocimiento, identidad y desarrollo para el territorio.

Un cuarto de siglo después de su declaración, el Parque Cultural del Río Vero renueva así su compromiso con la conservación y difusión de su patrimonio y con la participación de vecinos y visitantes en su conocimiento y disfrute.