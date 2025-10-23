El partido de Aspanoa enfrentará a veteranos del Real Zaragoza y el Villareal en Ibercaja Estadio

Presentación del partido de Aspanoa que enfrentará a veteranos del Real Zaragoza y el Villareal en Ibercaja Estadio - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Veteranos del Real Zaragoza y del Villareal se enfrentarán en Ibercaja Estadio, el 9 de noviembre a partir de las 11.00 horas, en el partido de fútbol a favor de Aspanoa --Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón--.

Las entradas están a la venta en la web 'https://www.aspanoa.org/' en las sede de Aspanoa, en la calle Duquesa Villahermosa, 159, y en la tienda oficial del Real Zaragoza en la plaza Eduardo Ibarra.

El donativo de 4 euros Aspanoa lo destinará para financiar la labor de Aspanoa, que el pasado año ha permitido ayudar a 210 niños y adolescentes en distintas fases de la enfermedad y a 432 de sus familiares.

Asimismo, parte de la recaudación se dedicará a financiar 9 proyectos investigación, todos ellos en laboratorios aragoneses con una inversión global de 330.000 euros.

Esta iniciativa deportiva y solidaria la han presentado el presidente de Aspanoa, Gabriel Tirado; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la consejera del Real Zaragoza, Cristina Llop; y el presidente de la Agrupación de Veteranos del Real Zaragoza, Jesús Glaría.

LOS PROYECTOS

En rueda de prensa, Gabriel Tirado ha subrayado que es un partido "clave" para la asociación que puede representar el 15 por ciento del presupuesto anual y este año se dirigirá a dos proyectos. Uno de ellos es para renovar los equipos informáticos del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Miguel Servet, que "serán de última generación" y tiene un coste de unos 50.000 euros, para que los pacientes se tengan que someter a menos pruebas.

El segundo será la puesta en marcha de una nueva investigación contra esta enfermedad y el objetivo es que ambos proyectos comiencen antes de que termine el 2025.

"Son proyectos ambiciosos" por lo que ha hecho un llamamiento a los zaragozanos porque al ser menor el aforo de Ibercaja Estadio frente a la antigua Romareda "se traduce en menos entradas" y ha pedido que compren las localidades los que quieran ver el partido y los que quieran colaborar puede hacer su donación en la fila cero a través de la web. "Cada aportación suma y todas son valiosas", ha subrayado Tirado.

Asimismo, ha agradecido su disposición al Real Zaragoza porque "siempre demuestra un cariño inmenso" y a la Agrupación de Veteranos que siempre está dispuesta a ayudar y sumar. Son familia de Aspanoa", ha apuntado.

El Ayuntamiento de Zaragoza reforzará las líneas de autobús para ese día y ayudará en la movilidad de la ciudad para que el partido "sea perfecto", ha indicado Tirado quien ha informado de que será gratuito el aparcamiento de Ibercaja Estadio en la zona sur, pero ha recomendado ir en transporte público. También ha agradecido la aportación de los patrocinadores.

"Es un partido con muchas novedades por el cambio de estadio, pero el motivo permanece intacto, que es meter un gol al cáncer el 9 de noviembre", ha sintetizado Gabriel Tirado.

CONOCER EL IBERCAJA ESTADIO

Por su parte, la consejera del Real Zaragoza, Cristina Llop, ha reconocido las dificultades añadidas por el cambio del estadio para este partido, pero se ha mostrado convencida de que "estará a la altura de otras ediciones estupendas y perfectas".

Ha agradecido que el Real Zaragoza pueda formar parte de esta historia porque es una "oportunidad para que muchos niños puedan conocer el campo de fútbol". Ha precisado que se trata de recaudar para mejorar la aparatología del Servicio de Medicina Nuclear del Servet y ha instado a acudir y participar en la fila cero.

El presidente de la Agrupación de Veteranos del Real Zaragoza, Jesús Glaría, ha dicho que, cada año, este encuentro deportivo "es más importante y mantenerse después de 31 años es más difícil".

"Es el partido del año y vienen los primeros espadas del Real Zaragoza y el Villareal, además muchos han jugado en el equipo castellonense", pero ha confiado en que vengan a jugar con el 'blanquiazul'.

"Zaragoza es pionera en esta gran iniciativa y nos consta que la recaudación no tiene mejor fin que para Aspanoa y es el mejor partido del año", ha ensalzado.

"CAMBIO RADICAL"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha instado a ponerse en la piel de los niños y familias porque es un momento "duro" en el que "cambia radicalmente la vida", pero reconforta el "sentir que está Aspanoa, que acompaña en el apoyo económico y psicológico ante un estado de shock, porque los afectados necesitan de mucho acompañamiento". Ha elogiado la labor de Aspanoa y la "generosidad" de los veteranos del Real Zaragoza y el Villareal para ayudar a esas familias y niños que "tanto apoyo necesitan".

Se trata, ha dicho Chueca, de una "causa necesaria, buenísima y además es una fiesta del fútbol, familiar en la que todos pueden colaborar".

Ha hecho un llamamiento a los zaragozanos para asistir o hacer donaciones en este partido que "forma parte de la cultura local al ser una cita ineludible del deporte". Ha comentado que este año es especialmente importante colaborar en la fila 0 al ser una causa que "tiene que tener apoyo".

Antes de concluir ha manifestado que, más allá del apoyo psicológico y económico, también es un evento que "ayuda a seguir investigando y haciendo tratamientos mejores para que los niños con cáncer puedan disfrutar de su infancia como merecen".