Pastor (PSOE) advierte del "abandono reiterado" del Gobierno de Aragón a la escuela pública

El diputado del PSOE Aragón Jorge Pastor. - PSOE.

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE en las Cortes de Aragón Jorge Pastor ha denunciado este miércoles el "abandono reiterado" del Gobierno autonómico de Jorge Azcón a la escuela pública y ha alertado de "las tremendas consecuencias" de no regular las actividades extraescolares.

En rueda de prensa, ha criticado especialmente las consecuencias que está teniendo en el alumnado y las familias, en este inicio de curso, "la falta de garantías para que el profesorado pueda acompañar al alumnado en actividades complementarias y extraescolares fuera de los centros educativos".

Pastor ha señalado que, cuando todavía no ha transcurrido un mes desde el inicio del curso, "todo lo que podía ser susceptible de mejorar, no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado".

A su juicio, esta situación evidencia una "dejación absoluta de funciones" por parte de la consejera de Educación, Carmen Susín, que, según ha afirmado, "cuando se trata de pedir al Gobierno de España lo hace muy bien, pero cuando se trata de ejercer sus competencias, no lo hace".

MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN

El diputado socialista ha puesto como ejemplo el voto en contra de PP y Vox a la moción presentada por el PSOE en las Cortes de Aragón para convocar de forma urgente la Mesa Sectorial de Educación y la Mesa de Familias, con el objetivo de elaborar una normativa que atienda las demandas del profesorado y garantice el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares fuera de los centros educativos.

"No podemos permitir que los alumnos y alumnas no participen en actividades como las que hasta ahora se venían haciendo", ha defendido Pastor, quien ha enumerado algunas de las actividades que, según ha indicado, se están viendo afectadas.

Entre ellas, ha citado las salidas a museos, la English Week o la Semana Blanca, de la que ha señalado que ya se han conocido numerosas cancelaciones. También ha explicado que hasta ahora el alumnado de segundo de Bachillerato de distintos institutos acudía a escuelas universitarias y facultades para conocer de primera mano las opciones de estudios superiores, una actividad que podía ayudarles incluso a decidir qué carrera universitaria cursar.

"Hay institutos que ya no van a hacer esto porque el Gobierno aragonés no ampara al profesorado que los acompaña", ha afirmado. Pastor también ha hecho referencia a la cancelación de actividades como la que desarrollaba la ONCE, con una exhibición de perros guía, que permitía al alumnado conocer de forma didáctica la realidad de las personas con dificultades de visión y acercarse a la formación en materia de inclusión.

Asimismo, ha alertado de la situación que se está produciendo en colegios del medio rural, donde, según ha explicado, algunas asociaciones de madres y padres y equipos directivos están pidiendo a pequeños ayuntamientos que asuman el coste de los seguros de responsabilidad necesarios para cubrir al profesorado que acompaña a los alumnos y alumnas en sus salidas.

"En resumidas cuentas, denunciamos la dejación de funciones del Gobierno de Azcón con la escuela pública, y en especial las tremendas repercusiones que está teniendo entre el alumnado la negativa del Gobierno de Aragón de proteger jurídicamente al profesorado", ha concluido el diputado socialista.