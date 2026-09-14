Pastor (PSOE) afirma que la regulación de extraescolares "provoca la cancelación de plazas y pérdidas para el sector"

El diputado del PSOE Aragón Jorge Pastor. - PSOE.

ZARAGOZA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE Aragón Jorge Pastor ha afirmado este lunes que la regulación de las actividades extraescolares aprobada por el Gobierno autonómico "provoca la cancelación de plazas y pérdidas para el sector del ocio".

"Eso está provocando un impacto económico negativo en empresas aragonesas vinculadas al transporte, los alojamientos y las actividades culturales, deportivas y de ocio educativo", ha explicado en rueda de prensa.

En este sentido, Pastor ha señalado que las empresas del sector han trasladado recientemente la cancelación de más de 2.000 plazas de actividades en el Pirineo aragonés, "con el consiguiente perjuicio para un sector que genera empleo y actividad económica en la Comunidad".

FALTA DE PLANIFICACIÓN

Pastor ha denunciado la "falta de planificación, sensibilidad y conocimiento" que, a su juicio, está demostrando la consejera de Educación, Carmen Susín, sobre la realidad de los colegios e institutos aragoneses.

El diputado ha considerado "muy preocupantes" las recientes declaraciones de la consejera en las que aseguraba que desde hace años muchos colegios no realizan actividades fuera de los centros.

"Demuestran un desconocimiento total de la realidad de los colegios e institutos de Aragón, que están repletos de actividades complementarias y extraescolares porque los docentes sabemos el enorme valor educativo que tienen para nuestro alumnado", ha expresado.

El portavoz socialista ha recordado que las actividades complementarias y extraescolares "son mucho más que una semana de esquí". Incluyen salidas al entorno de los centros para conocer el medio, visitas a museos y espacios culturales y naturales como el Pablo Serrano, la Alfranca, Dinópolis, el Museo de Huesca, el galacho de Juslibol o Fuendetodos, así como actividades de convivencia e integración social, como cantar villancicos en residencias durante la Navidad.

"Que la máxima responsable de la Educación aragonesa desconozca hasta este punto la actividad que desarrollan diariamente nuestros centros educativos es muy preocupante y supone una falta de respeto hacia toda la comunidad educativa", ha considerado Pastor.

"Mientras Carmen Susín habla de desburocratizar la labor del profesorado, su propia normativa incorpora más burocracia y más responsabilidades para los equipos directivos y los docentes en la organización y gestión de las actividades extraescolares", ha denunciado.

A juicio de Pastor, el Gobierno de Aragón "pretendía solucionar un problema y ha conseguido justo lo contrario". "Tenemos más burocracia, más responsabilidad para los docentes y los equipos directivos y menos actividades para el alumnado", ha resumido.

El portavoz socialista ha subrayado que las críticas a la nueva regulación no proceden únicamente del PSOE, sino también de quienes conocen de primera mano el funcionamiento de los centros. "Se lo están diciendo las asociaciones de equipos directivos, el profesorado a través de los claustros, los sindicatos y las familias, pero la consejera sigue sin escuchar", ha lamentado.

Para Pastor, esta situación evidencia "una preocupante falta de planificación y de capacidad para conocer y anticipar las consecuencias de las decisiones que adopta el Departamento de Educación".

"Una Consejería de Educación no puede legislar de espaldas a los centros, a los docentes, a las familias y al alumnado. Antes de imponer nuevas obligaciones hay que conocer cómo funciona realmente el sistema educativo aragonés, escuchar a sus profesionales y planificar las medidas con tiempo y diálogo", ha defendido.

El PSOE ha reclamado al Gobierno de Aragón que "abra un diálogo sincero y honesto con la comunidad educativa, revise una normativa que está generando problemas y deje de adoptar decisiones que, lejos de resolverlos, los agravan".