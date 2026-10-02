El Patronato del Estudio General de Huesca analiza la evolución del Campus de Unizar

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; el presidente de la DPH, Isaac Claver; y la rectora de Unizar, Rosa Bolea. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA.

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato del Estudio General de Huesca se ha reunido este viernes en el Ayuntamiento de la capital oscense para analizar la evolución del Campus oscense de la Universidad de Zaragoza, hacer balance del trabajo desarrollado hasta la fecha y abordar sus principales líneas de futuro, tanto en el ámbito académico como en el de la investigación.

La reunión ha estado presidida por la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, actual presidenta del Patronato, y ha contado con representantes del Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de Huesca, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza.

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha destacado la importancia del encuentro para abordar el presente y el futuro de la educación superior en Huesca.

"Se tratan temas sobre educación superior, sobre el Campus de la Universidad de Zaragoza en Huesca, de cómo van evolucionando nuestros títulos, nuestra investigación en este campus", ha señalado.

En el ámbito de la investigación, Bolea ha destacado dos proyectos especialmente relevantes para el Campus de Huesca. El primero de ellos es la creación de nuevos laboratorios de investigación biosanitaria, que contarán con más de 400 metros cuadrados y capacidad para albergar hasta 50 investigadores.

Estos nuevos espacios reforzarán la investigación biosanitaria en un Campus que cuenta con una presencia cada vez mayor de estudios vinculados al ámbito de la salud.

Bolea ha puesto de relieve, asimismo, el nivel de los investigadores que trabajan actualmente en Huesca y la importancia de disponer de estructuras que permitan consolidar grupos de investigación y "desarrollar ciencia excelente desde Huesca".

LOS LABORATORIOS, EL PRÓXIMO CURSO

La rectora ha señalado que se trata de un proyecto en el que se viene trabajando desde hace tiempo y que la previsión es que estos laboratorios puedan hacerse realidad el próximo curso. El segundo de los proyectos destacados es el Instituto de Prospectiva e Investigación en Educación y Ciudadanía (IPIEC), que tendrá su sede principal en Huesca y reforzará la actividad investigadora del Campus en el ámbito de la educación.

"Son dos noticias muy importantes en el día de hoy", ha resumido Bolea en referencia a los nuevos laboratorios biosanitarios y al instituto de investigación. La rectora ha puesto también en valor el trabajo conjunto de la Universidad de Zaragoza con las distintas administraciones y ha señalado que se trabaja "codo a codo cada día" para que los proyectos planteados desde Huesca "se hagan realidad".

En relación con las titulaciones, Bolea se ha referido también a la futura implantación del grado de Farmacia en el Campus de Huesca y al trabajo que se está realizando en otros posibles estudios, aunque ha precisado que todavía deben completar los correspondientes procesos antes de poder anunciarse.

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha realzado la importancia del Patronato para la educación de la ciudad y de toda la provincia y, especialmente, para el futuro de Huesca.

Orduna ha indicado que la reunión ha permitido analizar el trabajo realizado hasta el momento por las diferentes instituciones y los avances experimentados por el Campus durante los últimos años.

La regidora se ha referido especialmente al desarrollo del campus biosanitario anunciado en 2023, que, según ha comentado, "cada vez toma pasos más fuertes", con la progresiva implantación de los grados universitarios y estudios previstos.

Entre estos avances, Orduna ha mencionado la recuperación del grado completo de Medicina en Huesca, con alumnos ya cursando sus estudios en la ciudad, así como la futura implantación del grado de Farmacia.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE

También ha aludido a las obras de reforma de la actual Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, donde se alberga el grado de Medicina, con una inversión de ocho millones de euros, y ha subrayado que con la recuperación de estos estudios "hemos cumplido con una demanda histórica de la ciudad de Huesca, que era recuperar el grado completo de Medicina".

La alcaldesa ha destacado asimismo la importancia de que el Instituto de Prospectiva e Investigación en Educación y Ciudadanía tenga su sede principal en Huesca y una subsede en Zaragoza, y ha puesto en valor el paso que supone para la ciudad dentro del ámbito universitario y de la investigación.

"Creo que son buenas noticias. Vamos a seguir trabajando", ha avanzado Orduna, quien ha explicado que el Patronato permitirá también analizar en qué punto se encuentran los proyectos desarrollados hasta ahora y estudiar otros posibles estudios de futuro que están sobre la mesa y en los que ya se está trabajando.

A la reunión han asistido también el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver; el vicepresidente primero de la DPH, Ricardo Oliván; la vicepresidenta segunda, Celsa Rufas; y los concejales del Ayuntamiento de Huesca Guillermo Gómez y Silvia Salazar.

También han participado la directora general de Universidades, María Luisa Feijóo; la vicerrectora para el Campus de Huesca, Marta Liesa; el decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Javier Zaragoza; el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, Carlos Plana; el decano de la Facultad de Empresa y Gestión Pública, Carlos Orús; la directora de la Escuela Universitaria de Enfermería, Ana María Casbas; y la directora del Instituto de Estudios Altoaragoneses, Susana Villacampa.

El Patronato del Estudio General de Huesca es un organismo de cooperación institucional que tiene como objetivos impulsar y desarrollar el Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza y coordinar el trabajo entre las cuatro instituciones que lo integran: Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca, Universidad de Zaragoza y Gobierno de Aragón. La presidencia es bienal y se alterna entre la Alcaldía de Huesca y la Presidencia de la Diputación Provincial.