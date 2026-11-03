Pedal Spain crece en Zaragoza con casi 70 expositores y más de 500 reuniones para impulsar el cicloturismo

La diputada delegada de Turismo, Cristina Palacín; el coordinador de la Feria de Cicloturismo Pedal Spain, Arturo Sancho; y el secretario de la Asociación Pedal Spain, Pedro Alejandro Ruiz, durante la presentación en la DPZ. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Cicloturismo Pedal Spain regresará a Zaragoza del 6 al 8 de noviembre con una segunda edición que crece hasta reunir a casi 70 expositores y más de 500 reuniones comerciales programadas, con el objetivo de consolidar un punto de encuentro común para un sector todavía muy fragmentado. El certamen, de entrada gratuita, estrenará ubicación en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza y combinará oportunidades de negocio con actividades dirigidas al público general.

La cita se ha presentado este martes, día 3 de noviembre, en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), y han intervenido la diputada delegada de Turismo, Cristina Palacín; el coordinador de la feria, Arturo Sancho; y el secretario de la Asociación Pedal Spain , Pedro Alejandro Ruiz, quienes han incidido en el potencial de la bicicleta como herramienta de desarrollo económico y promoción del territorio.

El crecimiento respecto a 2025 ha obligado a trasladar el encuentro desde el edificio Utopía hasta la Sala Multiusos. "Se nos quedaba pequeño por la afluencia de expositores", ha explicado Sancho, quien ha asegurado que la evolución "ha sido exponencial", puesto que repiten todos los participantes de la primera edición y se incorporan nuevas empresas y destinos turísticos.

A diferencia de las ferias convencionales, Pedal Spain no pretende limitarse a mostrar productos en espacios expositivos. Su propuesta combina destinos, empresas, operadores turísticos, experiencias de viajeros y actividades prácticas para convertir el encuentro en una herramienta de promoción y comercialización del cicloturismo.

"Había un nicho ahí y una necesidad de que existiera una feria de estas características para poder dar cita a los distintos agentes del sector", ha defendido su coordinador, quien ha recordado que el proyecto aspira a recorrer diferentes territorios españoles y no permanecer de manera indefinida en una misma ciudad.

La elección de Zaragoza por segundo año consecutivo responde al respaldo de la DPZ y al crecimiento de los productos cicloturistas provinciales. Palacín ha defendido un modelo turístico "sostenible, respetuoso con los municipios y que genere oportunidades económicas", alejado del turismo de masas.

UN SECTOR FRAGMENTADO QUE BUSCA UNA VOZ COMÚN

Una de las principales novedades de esta edición es la consolidación de la Asociación Pedal Spain, constituida por nueve empresas y una asociación de ocho comunidades autónomas para dar continuidad a un proyecto que nació con financiación de la Secretaría de Estado de Turismo.

"El cicloturismo es un sector en España que está muy atomizado, con mucha empresa pequeña, que necesita herramientas de coordinación", ha advertido Sancho. En este sentido, ha definido Pedal Spain como "una marca de país" que permita promocionar y comercializar conjuntamente los destinos españoles en mercados internacionales.

La necesidad de unir esfuerzos también ha centrado la intervención de Ruiz, quien ha recordado que las entidades del sector "están muy disgregadas por el territorio y son muy pequeñas", por lo que necesitan colaborar para desarrollar proyectos y acceder a nuevas oportunidades comerciales.

Esta vocación se traducirá el viernes en una jornada profesional, de 9.00 a 15.00 horas, con un encuentro B2B que reunirá a 68 entidades y para el que ya se han concertado más de 500 citas. Participarán turoperadores de países como Suecia, Reino Unido y Rumanía, además de operadores nacionales.

"Es muy importante ese motor que trae turoperadores de otros países que nos van a ayudar a vender los productos que tenemos aquí", ha subrayado Ruiz. La programación profesional se completará con un viaje de familiarización por Campo de Belchite, Borja y el entorno de las Bardenas para mostrar sobre el terreno algunos de los atractivos de la provincia.

La proyección europea continuará el viernes por la tarde con mesas redondas sobre el cicloturismo en el sur de Europa y la participación de representantes de Italia y Portugal. La organización mantiene, además, contactos con la feria italiana del sector para explorar futuras colaboraciones.

ZARAGOZA REIVINDICA SU POTENCIAL CICLOTURISTA

Bajo el lema 'Cicloturismo que construye territorio', la feria reservará un protagonismo especial a los proyectos de la provincia, que dispondrán de un espacio interactivo con fotografías, vídeos e información sobre rutas y destinos.

Tras la inauguración institucional del viernes, prevista a las 12.00 horas, una mesa redonda abordará iniciativas como 'Bardena Territorio Total', el Camino del Cid, el Camino Natural Vía Verde Santander-Mediterráneo y 'Caminos de Historia Viva', desarrollado en Fayón.

Sancho ha remarcado el avance de las vías verdes y las posibilidades de combinar la bicicleta con otras experiencias turísticas, desde el enoturismo hasta la observación de aves, la gastronomía o el patrimonio cultural.

Por su parte, Palacín ha resaltado la "diversidad de paisaje" de Zaragoza, donde conviven "rutas exigentes de montaña", recorridos tranquilos y pistas de gravel. A ello se suman el patrimonio románico, mudéjar y renacentista, los monasterios y los conjuntos histórico-artísticos.

"Esta feria sirve para reivindicar Zaragoza provincia como destino para quienes viajan en bicicleta", ha sostenido la diputada, convencida de que esta actividad permite descubrir los recursos de los municipios y generar nuevas oportunidades en el medio rural.

RUTAS, GRAVEL Y ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

Más allá de su dimensión empresarial, Pedal Spain busca atraer a quienes todavía no practican cicloturismo. Desde el mediodía del viernes, el público podrá recorrer gratuitamente los expositores y probar bicicletas en el circuito instalado en la plaza Miguel Merino.

El sábado y el domingo concentrarán las actividades más participativas, con salidas como la 'Social Gravel Ride', promovida por Rare Femmes, y la 'Social Ride BTT', organizada por Trek Zaragoza. También habrá talleres de 'Mecánica de Supervivencia para Cicloviajes', a cargo de La Pedalera, y un laboratorio de biomecánica impulsado por Aero Cycling Project, la Universidad San Jorge y UNLOC.

Una de las principales apuestas será 'This is Very Gravel', un espacio dedicado a esta modalidad que combina caminos, pistas y carreteras poco transitadas. El sábado por la tarde se celebrará el 'Gravel Sprint', con presentaciones breves de proyectos como 'Pedaleando por el Maestrazgo', 'GravaFayonera', 'Cadencia Zero', 'La Corraliza' y 'Destino 41'.

Las charlas de viajeros ofrecerán otra forma de acercarse al mundo de la bicicleta. Entre ellas figura 'Islandia: el país del fuego y hielo en bicicleta', protagonizada por Germán Teca y Emilio Mateo. Los más pequeños también tendrán su espacio mediante actividades infantiles y una yincana ciclista.

"No hace falta ser cicloturista para venir porque, al final, un viaje por Islandia, solo las fotos ya te van a gustar", ha animado Ruiz, quien ha señalado la inauguración del viernes y la tarde del sábado como dos de los momentos más atractivos del programa para público general.

Con entrada libre durante las tres jornadas, la feria pretende demostrar que viajar en bicicleta no es únicamente una práctica deportiva, sino una manera de conocer destinos, conectar iniciativas locales y descubrir el territorio a otro ritmo. La programación completa puede consultarse en 'feriapedalspain.com'.