Perales de Alfambra (Teruel) inicia las obras de cuatro nuevos pisos para seguir atrayendo población

El antiguo hostal contará con seis viviendas de diferentes tamaños para atender las necesidades de trabajadores y familias. - AYUNTAMIENTO DE PERALES DE ALFAMBRA

PERALES DE ALFAMBRA (TERUEL), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Perales del Alfambra iniciará esta semana las obras de cuatro nuevas viviendas públicas de alquiler, que espera tener terminadas en un plazo de tres a cuatro meses. La actuación responde a la creciente demanda de vivienda en un municipio que sigue atrayendo población gracias a su actividad económica, sus servicios y su calidad de vida.

El proyecto, que cuenta con una subvención de 252.000 euros del Gobierno de Aragón, transformará la primera planta del antiguo hostal en dos apartamentos de un dormitorio, de unos 46 metros cuadrados, y dos pisos de dos dormitorios, de aproximadamente 67 metros cuadrados.

Con estas nuevas viviendas, el edificio dispondrá de seis pisos municipales: dos de cuatro dormitorios, uno de ellos ya rehabilitado integralmente; dos de dos dormitorios y otros dos de un dormitorio. Una oferta que permitirá atender desde familias numerosas hasta parejas con hijos o trabajadores que viven solos.

El antiguo hostal se está convirtiendo en un edificio que concentra buena parte de los servicios del pueblo. En su planta baja, el Ayuntamiento ya ha habilitado el supermercado, la biblioteca y una sala multiusos. "Tenemos mucha demanda de vivienda. Hay empleo, estamos bien comunicados y contamos con prácticamente todos los servicios. Estoy convencido de que todas las viviendas que pongamos a disposición de nuevos vecinos se ocuparán. Estamos muy contentos porque seguimos recuperando viviendas y creando otras nuevas, pero no nos vamos a quedar aquí: tenemos más proyectos en los que seguimos trabajando", ha destacado el alcalde, Pedro Polo.

ALQUILERES ASEQUIBLES Y TODOS LOS SERVICIOS A MANO

El objetivo es ofrecer alquileres sociales especialmente asequibles para los trabajadores de las empresas asentadas en el municipio y para las familias que quieran establecerse en Perales. "Queremos que cualquier trabajador pueda permitirse vivir en nuestro pueblo sin que el alquiler suponga una carga importante para su economía. Un piso como estos puede costar hasta una cuarta parte de lo que cuesta en Teruel capital, y eso supone una diferencia enorme para cualquier familia", ha explicado Polo.

El alcalde ha destacado también la comodidad de vivir en un municipio con todos los servicios próximos: "Quien viva en estos pisos tendrá el supermercado debajo de casa, la farmacia enfrente, el colegio, la guardería y el médico cruzando la calle y, a un par de minutos, el bar y unas instalaciones deportivas espectaculares, con piscina climatizada, gimnasio, pádel y campo de fútbol".

Los ayuntamientos, claves para solucionar el problema de la vivienda Polo considera que esta actuación demuestra que las administraciones públicas pueden ofrecer soluciones concretas al problema de la vivienda cuando existe voluntad de actuar y colaboración institucional.

"No podemos responsabilizar de todo al Gobierno de España. La vivienda es un problema que exige la implicación de todas las administraciones, y los ayuntamientos tenemos un papel fundamental. Somos quienes mejor conocemos las necesidades de nuestros vecinos, los inmuebles disponibles y las oportunidades de nuestros municipios. Cuando hay voluntad, proyectos y colaboración, se pueden poner viviendas asequibles a disposición de la gente", ha señalado.

En este sentido, el alcalde cree que las dificultades de acceso a la vivienda en Teruel capital representan también una oportunidad para los municipios de su entorno. "En Teruel capital sigue siendo muy difícil encontrar una vivienda de alquiler a un precio razonable y la oferta es claramente insuficiente. Si no se consigue dar una respuesta adecuada a esa demanda, los pueblos que estamos alrededor podemos ofrecer una alternativa real: viviendas mucho más económicas, todos los servicios y una excelente calidad de vida. Donde unos no están consiguiendo resolver el problema, otros tenemos la oportunidad de ofrecer soluciones", ha afirmado.

Cada vez más personas descubren que en un pueblo pequeño, si tienes empleo, servicios y una vivienda asequible, puedes vivir mejor en lo económico, en lo social y en calidad de vida. En Perales queremos seguir creciendo y que nadie que quiera venir a vivir aquí se quede sin hacerlo por falta de vivienda", ha concluido Polo.