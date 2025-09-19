Peralta (PSOE): "La dejadez" respecto de la antigua estación de Caminreal muestra "la desidia con las obras en Teruel"

El diputado del PSOE Aragón Ángel Peralta con otros miembros del PSOE Teruel ante la antigua estación ferroviaria de Caminreal. - PSOE.

CAMINREAL (TERUEL), 19 (EUROPA PRESS)

El diputado del PSOE Aragón Ángel Peralta ha criticado este viernes "la dejadez y la desidia" del Gobierno autonómico de Jorge Azcón respecto de la antigua estación ferroviaria de Caminreal, en Teruel, cuyas obras de restauración para convertirla en un albergue y acoger una de las subsedes del Museo del Ferrocarril de Aragón se entregaron en diciembre de 2024.

Allí mismo ha comprobado Peralta "los desperfectos que ya sufre la cubierta y el abandono del entorno", lamentando "el anuncio del Gobierno de Aragón de que tardarán al menos ocho meses más en intervenir de nuevo".

El parlamentario socialista ha señalado que esta estación "es solo una muestra más de la desidia del Gobierno de Azcón con Teruel, porque ya son muchos los ejemplos de parálisis y freno las inversiones en la provincia".

"En el Museo de la Guerra Civil nos dijeron que lo iban a inaugurar dentro de tres años, en 2028, una tomadura de pelo; tenemos más ejemplos como el hangar de FP del Instituto Segundo de Chomón, donde no vemos nada; las infraestructuras de conexión con el aeropuerto de Caudé, los nuevos hospitales de Alcañiz y Teruel y todo lo que estaba impulsado por el anterior Gobierno socialista".

"El Gobierno anterior dejó todo en marcha a este Gobierno de Azcón, solo tenía que cosechar y lo que vemos es un yermo en la gestión, llevan dos años y no avanza nada, ya vale de excusas y que se pongan a trabajar", ha añadido. Peralta ha indicado: "Vamos a ir denunciado la parálisis y la inacción del Gobierno de Aragón".

LA ESTACIÓN DE CAMINREAL

Las obras de la reforma del edificio de la antigua estación de Caminreal para convertirlo en un albergue y museo del tren se entregaron en diciembre de 2024. "Sin embargo ahora han alargado el plazo y hasta dentro de ocho meses dicen que no van a hacer nada, mientras continúa deteriorándose", ha afirmado Peralta.

El diputado del PSOE ha pedido agilizar la conclusión para su inmediata apertura como un eslabón del Museo del Ferrocarril de Aragón. Tras casi cuatro años de obras, ha tenido un coste de cerca de 2,5 millones de euros financiados con cargo al FITE.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Caminreal, Ricardo Bruna, ha indicado por su parte que "la estación es un elemento clave en la localidad, no en vano se inauguró en 1933 y llegó a tener casi 250 empleados como nudo ferroviario de primer nivel".

"Es una pena la situación en la que se encuentra porque no vemos ningún interés por concluir el proyecto tras la importante inversión", ha añadido antes de afirmar que, tras la demora de su puesta en marcha, "parece que no se quiere hacer nada, se está dilatando, ya que no vemos una dirección correcta para concluir el proyecto".

El Gobierno de Aragón anterior valoró la importancia de esta edificación y se comprometió en que fuera una de las tres subsedes que compondrán el Museo Aragonés del Ferrocarril. Zaragoza y Canfranc son los otros dos pilares de este proyecto, que pretende ser el reflejo del carácter vertebrador del ferrocarril en la Comunidad.

En el edificio histórico, de 963 metros cuadrados en dos plantas y declarado Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés, el proyecto contempla incluir tres zonas expositivas, una cafetería restaurante y varias habitaciones para uso residencial. Además, se han restaurado y conservado alguno de los elementos y espacios más singulares de la estación.