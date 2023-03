Pérez Calvo (Cs) atribuye los "ataques" de CHA a la unión de estaciones a "la demagogia y el electoralismo"

ZARAGOZA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha asegurado este viernes que los "ataques" de Chunta Aragonesista a la unión de estaciones de esquí son "mera impostura, electoralismo y demagogia", pero "pueden ser una grave amenaza para el proyecto en el futuro".

Pérez Calvo ha lamentado que el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, que dirige José Luis Soro, "haya puesto palos en la rueda al proyecto de unión de las estaciones de esquí".

"Esta es una impostura demagógica muy parecida a la que intentó Podemos hace un mes", ha señalado el parlamentario liberal, quien ha considerado que estas iniciativas "no comprometen el proyecto", pues son "puro electoralismo".

"Chunta y Podemos han tragado con todo lo que Lambán les ha puesto encima de la mesa durante estos cuatro años con tal de no bajar del coche oficial", ha indicado el diputado, para quien si estos partidos de verdad se oponen a este proyecto deberían presentar dimisiones: "El electorado no es tonto y sabe ver quién hace el numerito y quién se cree lo que dice y actúa y consecuencia".

Pese a ello, Pérez Calvo ha avisado de que este tipo de imposturas crean "inquietud y confusión" en un área en el que son muchas las familias que saben que la unión de estaciones es determinante para su futuro. "También están los fondos europeos y no conviene ser irresponsable cuando hay tanto dinero en juego, pues mensajes como estos ponen en riesgo las inversiones", ha señalado.

En ese sentido, el parlamentario liberal ha destacado el papel de Cs como "único partido capaz de garantizar la estabilidad política" en Aragón. "Hemos estado ejerciendo una oposición responsable y siendo siempre una alternativa para el gobierno si se hubiesen bloqueados los grandes proyectos estratégicos, por eso el cuatripartito ha sido una balsa de aceite", ha recordado.

"Cuando dicen que el Podemos de Aragón no tiene nada que ver con el Podemos de Madrid eso es precisamente gracias a Cs, porque en Aragón, a diferencia de en el Congreso, tenemos fuerza para evitarlo. De otro modo, no habría ninguna diferencia entre Maru Díaz y Pablo Echenique", ha indicado.

Asimismo, ha considerado que esta oposición responsable "es la que no perdona el PP", quienes desean que Cs se sume al acoso y derribo al presidente Lambán para generar el caos en la Comunidad. "Somos diferentes porque anteponemos el interés de los aragoneses al interés electoral", ha manifestado.

En ese sentido, Pérez Calvo ha alertado de que, lo que no ha pasado en esta legislatura, "puede suceder en la próxima si el Gobierno depende de populismos, extremismos de izquierda y derecha o del cantonalismo".

"Ciudadanos es el único partido que puede garantizar que los aragoneses no van a tener que tenerle miedo al futuro; los proyectos estratégicos no correrán peligro mientras haya una opción de centro liberal fuerte y decisiva", ha indicado el diputado, quien ha advertido de que, con los extremos en el Gobierno, "no habrá palos en las ruedas, sino que intentarán directamente reventar las ruedas del vehículo donde viaja el futuro de todos los aragoneses".