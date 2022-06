Pérez Calvo (Cs) pide a Lambán que "olvide los cálculos electorales y se centre en aliviar la situacón económica"

ZARAGOZA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha pedido este jueves al presidente del Ejecutivo regional, Javier Lambán, que olvide los cálculos electorales de cara a los próximos meses y se centre en aliviar una situación económica que ya es crítica, para miles de familias, pymes y autónomos.

El líder de los liberales ha mostrado su predisposición a sentarse con Lambán para trabajar conjuntamente en el presupuesto que Aragón necesita en 2023.

"No participaremos en presupuestos frívolos y populistas que algunos quieren porque hay año electoral", ha comentado Pérez Calvo, quien ha propuesto "trabajar codo a codo para afrontar un futuro inmediato muy complicado. "Espero que el Gobierno de Aragón no se dedique al cálculo aritmético para ver cómo pueden repartirse los cargos en mayo", ha alertado.

Pérez Calvo ha abogado por "tratar a los aragoneses como adultos y decir claramente lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal". "No podemos caer en la autocomplacencia como hace Lambán; Aragón no es un oasis, pero no es un apocalipsis como dicen otros", ha explicado durante su balance de los tres años de legislatura el ejecutivo aragonés.

En ese sentido, el portavoz de Cs ha considerado que el principal problema de estos tres años de legislatura ha sido la "inacción" del Gobierno: "Cuatro partidos están pasando este periodo de la mejor forma posible condicionado por el complicado equilibro de fuerzas".

Según ha dicho, en el cuatripartito hay "más conveniencia que convicción", lo cual bloquea las acciones de Gobierno. "Se echa en falta determinación y agilidad para ejecutar decisiones", ha añadido.

Asimismo, ha puesto de relieve el papel de Ciudadanos a la hora de contribuir a la estabilidad política desde la oposición y a atar en corto a Podemos. "Ellos han tenido claro que nosotros estábamos dispuestos a apoyar políticas sensatas y necesarias en la pandemia, de no haber sido así, su actitud habría sido otra", ha agregado.

El parlamentario de Cs ha recordado que los liberales han sido "decisivos" para mantener las partidas a la educación concertada, impulsar acuerdos de colaboración público-privada o sacar adelante la Ley de simplificación administrativa.

"Lambán ha tenido un plan C, el de Ciudadanos, por eso estamos orgullosos de garantizar la estabilidad y neutralizar a Podemos para que no pase como en otras comunidades o en el propio Gobierno de España", ha indicado.

Por todo ello, Pérez Calvo ha lamentado que el PAR "no haya sido valiente y coherente con sus principios". "Se quitó de en medio con la ley de custodia compartida y renunció a bonificar el impuesto de sucesiones", ha recordado.

También ha criticado el "dogmatismo y sectarismo" de los que piensan que solo el Estado puede proveer servicios. "No es de recibo que haya aragoneses en lista de espera mientras hay quirófanos libres en la privada; ese dogmatismo condiciona la salud de miles de aragoneses", ha concluido.