Pérez Forniés critica la "inseguridad jurídica" que viven las universidades privadas por la "parálisis" del Ministerio

La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, este viernes en el Pleno de las Cortes. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, ha asegurado estar "muy preocupada" por la "inseguridad jurídica total" que considera está provocando la "parálisis" a la que viene sometiendo el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades desde hace más de seis meses a los tres proyectos de universidades privadas que pretenden instalarse en Aragón.

Forniés ha respondido así en la sesión de control del Pleno de las Cortes de este viernes a la interpelación formulada por la diputada socialista Carmen Soler, que le ha reclamado "transparencia" sobre el estado del proceso de implantación de esas tres iniciativas privadas conocidas por los medios de comunicación --The Power University, UNIAR y NCI Aragón-- "sin contar una planificación clara ni una justificación adecuada", lo que teme, suponga "estar abriendo la puerta sin control y sin planificación a un modelo de mercantilización de la educación".

La consejera ha explicado que no hay ninguna novedad sobre la cuestión dado que el proceso se encuentra paralizado en el trámite del informe preceptivo y no vinculante del Ministerio a que obliga el Real Decreto de 2021 y ha lamentado intervenciones como la del presidente Pedro Sánchez, cuando se refirió a las universidades privadas como "chiringuitos educativos", la de la ministra Diana Morant cuando dijo que el decreto le parecía "muy laxo" y la de la propia Pilar Alegría, cuando en abril anunció un nuevo real decreto por urgencia, en junio aseguró que "estaría aprobado en 15 días y a día de hoy no tenemos ni idea".

LA USJ COMO ARGUMENTO

Además, ha explicado que en una reciente conferencia sectorial celebrada en Paterna (Valencia) llevó en mano a la ministra Morant las alegaciones del Gobierno de Aragón que no habían sido respondidas previamente por escrito y que siguen sin obtener una contestación. Y ha advertido sobre la posible aplicación de la retroactividad de la nueva norma para los proyectos en proceso de tramitación: "Ojo con la retroactividad en términos jurídicos, que tendrían que volver a empezar desde cero, lo que supondría una pérdida de oportunidades de talento y pérdidas económicas para la Comunidad autónoma de Aragón".

Por su parte, Soler ha insistido en conocer detalles sobre el contenido de esos proyectos por respeto a su grupo parlamentario y a la Cámara. "Proyectos, ha remarcado, que siguen en la opacidad, lo que sólo alimenta la sospecha de que la implantación de estas universidades privadas es la hoja de ruta para privatizar el sistema universitario aragonés sin una planificación sólida que garantice la excelencia".

La diputada socialista ha aclarado que su grupo "no está en contra de la universidad privada", sino "de la falta de calidad, de investigación y de transferencia de conocimiento, y que sean lugares en los que simplemente se expidan títulos como morcillas". Y para ello ha recordado que la Universidad San Jorge fue aprobada con un gobierno socialista.

Un argumento al que Pérez Forniés ha respondido acusando a los socialistas de haber sometido a la USJ a "un calvario" en los últimos 20 años con medidas como la orden de prohibición de la duplicidad de titulaciones con la pública que impulsó Pilar Alegría, declarada inconstitucional por el TC.

La consejera ha confrontado el incremento en el número de plazas durante el mandato de Alegría al frente de la Consejería de Innovación, Investigación y Universidad y las impulsadas durante los dos primeros años del Gobierno de Azcón y ha concluido defendiendo el modelo del PP "que no es excluyente como el suyo. Esto no va de la pública o la privada. Va de ambas y de la libertad que tienen que tener las familias para poder hacer lo que deseen".