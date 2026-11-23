Archivo - Hotel Reino de Aragón de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Aragón en octubre aumentaron un 1,9% en comparación con el mismo mes del año anterior ,tras salir de tasas negativas y sumar un total de 519.251 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 3,09% más de turistas en octubre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 274.848 viajeros. Por nacionalidad, 216.486 eran residentes en España, el 78,77%, mientras que 58.362 (21,23%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 2,3% y los extranjeros aumentaron un 6,2%.

Del total de pernoctaciones en Aragón, 413.151 las realizaron residentes en España (un 79,57%), mientras que 106.100 (20,43%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 86,08 euros, lo que representa una subida del 4,8% interanual. En general, los precios subieron un 4,61% respecto al año anterior en Aragón.

En total, en Aragón se alcanzó en octubre una ocupación del 47,32% y el sector hotelero empleó a 3.934 personas (un descenso del 1,1% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,77%, seguida de Baleares (67,61%) y Madrid (63,67%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (42,96%), Asturias (43,27%) y Cantabria (45,46%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (20,67%) en octubre junto a Canarias (18,12%) y Andalucía (15,68%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a octubre del año anterior en Ceuta (+20,13%) y en Madrid (+14,97%). La menor subida se registra en Navarra, con una tasa de variación anual del +2,54%.