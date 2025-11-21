Las pernoctaciones hoteleras en Aragón crecen un 2,3% en octubre

ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Aragón han subido un 2,3 por ciento en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 514.181 pernoctaciones y encadena 2 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 0,35% menos de turistas en octubre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 269.713 viajeros. Por nacionalidad, 214.452 eran residentes en España, el 79,51%, mientras que 55.261 (20,49%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 5,9% y los extranjeros se redujeron un 18,9%.

Del total de pernoctaciones en Aragón, 412.034 las realizaron residentes en España (un 80,13%), mientras que 102.147 (19,87%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 81,2 euros, lo que representa una subida del 10,8% interanual. En general, los precios subieron un 8,62% respecto al año anterior en Aragón.

En total, en Aragón se alcanzó en octubre una ocupación del 45,54% y el sector hotelero empleó a 4.023 personas --un incremento del 6,5% interanual--.

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 76,2%, seguida de Madrid (66,62%) y Baleares (66,51%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (41,15%), Extremadura (43,11%) y Asturias (44,46%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (20,32%) en octubre junto a Canarias (18,66%) y Cataluña (15,8%).

