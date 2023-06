Las personas empadronadas en Aragón podrán visitar la catedral de la Seo de Zaragoza gratis cuatro días al mes

Lambán subraya la colaboración con la Archidiócesis y anuncia avances en los proyectos del Pórtico de Santa Engracia y en Aula Dei



ZARAGOZA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las personas empadronadas en Aragón van a poder visitar de manera libre y gratuita la catedral de la Seo de San Salvador de Zaragoza cuatro días al mes, ampliándose así las jornadas en que se aplica esta medida, que hasta ahora estaba vigente para días festivos especiales, como Navidad, Año Nuevo, Reyes y Jueves y Viernes Santo, así como el Día Internacional de los Museos, o jornadas festivas de la ciudad, como la San Valero o el día de la Virgen del Pilar.

Así lo ha dado a conocer el director de Patrimonio Artístico del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, Ignacio Ruiz, tras guiar una visita al presidente de Aragón en funciones, Javier Lambán, y al consejero de Educación, Cultura y Deporte del Ejecutivo autonómico, Felipe Faci, quienes han estado acompañados por el arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ignacio Ruiz, ha detallado que la Seo "posiblemente sea el edificio monumental más importante de toda la comunidad autónoma por su especificidad, sus formas y, sobre todo, por la acumulación perfectamente armonizada de todos los estilos artísticos, desde el Románico hasta el Barroco".

"Es una muestra del paso de la historia, del paso de los estilos artísticos y de los estilos de pensamiento en Aragón", ha constatado el director de Patrimonio Artístico del Cabildo.

Según ha dicho, este acceso gratuito cuatro días al mes, como marca la ley, se anunciará en la página web de la Seo, cada mes, con una antelación de 30 días. Asimismo, ha indicado que serán días entre semana, salvo en los meses que los haya esos festivos especiales, cuya apertura gratuita se va a mantener.

"En principio, serán días fijos; es lo que el Cabildo está ya decidiendo, a excepción de los meses donde coincidan una o varias fiestas, entonces habrá que mover un poco las fechas", ha expuesto.

Ruiz ha apuntado que han adoptado esta medida tras recibir una indicación de la dirección general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón de que debían ampliar esos días gratuitos para los ciudadanos empadronados en la comunidad autónoma.

AFORO

El director de Patrimonio Artístico del Cabildo ha aclarado que puesto que existe un aforo en este tipo de edificios, por motivos de seguridad, si se produce una afluencia muy grande de personas, habrá que guardar fila para acceder.

Respecto al precio de las entradas el resto de días, ha comunicado que se va a mantener igual, siete euros por persona, y ha precisado que la Seo es de los monumentos "más baratos" que se pueden visitar en España, además de que con un suplemento de un euro se permite acceder a la torre mirador de la Basílica del Pilar de Zaragoza y por un euro más al Rosario de Cristal.

Ruiz ha argumentado la necesidad de mantener el pago por la entrada para poder mantener el templo, con la filosofía de que se puedan afrontar con los propios ingresos los gastos de calefacción, iluminación, salarios de los trabajadores, seguridad, limpieza o las restauraciones que se van haciendo.

También ha comentado que de las dos catedrales que poseen Zaragoza, la Seo y el Pilar, solo se cobra entrada en la primera y ha descartado detraer fondos que la diócesis que se han dedicar a otras cuestiones, como atenciones sociales, familia y educación.

VISITA DEL PRESIDENTE LAMBÁN

El director de Patrimonio Artístico del Cabildo ha dicho que la visita, este jueves, del presidente Javier Lambán, estaba pendiente desde hace tiempo, "pero por razones lógicas de trabajo y las circunstancias políticas, no había podido acudir antes".

"Ha visitado con calma y con muchísimo interés tanto la catedral, los objetos que contiene, las capillas, como el Museo de Tapices flamencos que la catedral contiene, una colección del Cabildo, que está conceptuada como una de las dos mejores del mundo", ha enfatizado.

Por su parte, Lambán ha manifestado: "No sé lo que ocurrirá en las próximas semanas, pero probablemente éste es el último acto al que yo asisto como presidente del Gobierno de Aragón y he de decirles que me complace mucho que se celebre aquí, en la Seo, acompañado por el arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano, por don Ignacio, excelso conocedor de la Seo, y por el consejero de Educación".

"La visita a la Seo es un verdadero lujo para cualquier amante del arte y de la historia y, desde luego, hay pocos lugares en la comunidad autónoma donde el sentimiento de lo aragonés estén presente de manera tan viva y esplendorosa, tan vinculado a lo que son las principales tradiciones de la comunidad, tanto desde el punto de vista religioso, como desde el punto de vista artístico y cultural".

Lambán ha contado que en los ocho años que ha estado al frente del Gobierno ha tratado de que las relaciones con la Archidiócesis de Zaragoza se produjeran "en términos de cordialidad, amistad y colaboración" y "estoy muy satisfecho porque creo que así se han producido y que estoy muy orgulloso de la Archidiócesis de Zaragoza, de la Iglesia aragonesa en particular".

A su entender, quienes están al frente de la misma y todos sus componentes "demuestran día a día una altura de miras, un sentimiento religioso, una calidad moral, una calidad personal y un compromiso con el territorio que es bien poco frecuente, o al menos con la intensidad que se vive por parte de la Iglesia, en otros ámbitos de nuestra sociedad".

PATRIMONIO RELIGIOSO

Lambán ha comentado que el Gobierno ha colaborado con la Archidiócesis "en todo lo que hemos podido". "Hemos tratado de tener sensibilidad hacia el magnífico patrimonio de la Iglesia, entendiendo la dimensión pública y vincula al interés general que atesora, por la calidad de ese patrimonio" y es una "excelente noticia" que todos los ciudadanos aragoneses puedan visitar la Seo de forma gratuita durante cuatro días al mes.

El presidente en funciones ha contado que como colofón a su mandato y a esa colaboración "están a punto de adjudicarse las obras de habilitación de una sala de recepción de visitantes en la Cartuja de Aula Dei, para la contemplación de las pinturas de Goya, por un valor de 200.000 euros".

Asimismo, está encargado o a punto de encargarse el proyecto para actuar en el Pórtico de Santa Engracia para ordenar una inversión de en torno a 300.000 euros, iglesia que es el primer lugar de la ciudad de Zaragoza donde se ofició el culto cristiano.

"Es lo que se llama locus cristianus primus de Caesaraugusta" y "me satisface mucho que en los últimos momentos de nuestra actuación en relación al patrimonio incidamos en ese lugar tan importante para la historia de Zaragoza y tan importante para la religión y la fe que desde hace 2.000 años es mayoritaria en nuestra ciudad".

"Concluiré esta rueda de prensa con la última proposición del Tratado Lógico Filosófico de Ludwig Wittgenstein, que decía que de lo que no se puede y no se debe hablar, mejor es callarse", ha trasladado a los medios de comunicación y en respuesta a la pregunta de si se arrepentía de algo en sus ochos años al frente del Gobierno de Aragón, ha comentado, de manera distendida: "Eso solo se lo podría decir a don Carlos Escribano bajo secreto de confesión".