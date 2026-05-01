La pianista coreana HyeRyun Jung ofrece un concierto el 8 de mayo en el Refectorio de La Cartuja Baja

ZARAGOZA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La pianista, intérprete y compositora HyeRyun Jung, nacida en Seúl (Corea del Sur) en 1979, ofrecerá un concierto en el Refectorio de La Cartuja Baja (Zaragoza) el 8 de mayo a partir de las 20.00 horas.

Jung interpretará al piano El techo del cielo; Pasión; Perdón; Secreto en la madrugada; Tu sonrisa en mi mente; Sin ti; Diez mil kilómetros inalcanzables; Bajo llave; La casa del bosque; Te echo de menos Camino sin fin e Hilo Rojo.

HyeRyun Jung se ha formado en la Academia Bach de Seúl y posteriormente en el Conservatorio Profesional de Música 'Ángel Arias Maceín' de Madrid.

Se tituló del Grado Profesional de Piano en el Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza de Madrid, donde obtuvo la Mención de Honor en Música de Cámara.

Toca al piano obras de autores clásicos sobre todo de J.S. Bach, W.A. Mozart y F. Chopin. En los últimos años ha incorporado obras de Isaac Albéniz y Antón García Abril. Así mismo interpreta a compositores contemporáneos como Astor Piazzolla, Pablo Ziegler, Antonio C. Jobim, Pablo Milanés, Ludovico Einaudi, Yiruma y compositores de k-pop.

A la guitarra interpreta obras de Francisco Tárrega, Enrique Granados y Leo Brouwer. En abril de 2021 grabó su primer proyecto 'En Silencio Contigo'; un año después su segundo álbum 'Mi Historia' y enero de 2025 su último trabajo 'Etita's Dream', todos en los Estudios Brazil de Madrid con la colaboración del ingeniero de sonido Javier Ortiz. Todas las obras han sido presentadas en la Sala 'Manuel de Falla' de la Sociedad General de Autores (SGAE).