Pilar Alegría afirma que la provincia de Teruel "es la gran olvidada" en el "desgobierno" de Jorge Azcón

Pilar Alegría frente a un puesto de la feria medieval 'Luces y sombras' de La Iglesuela del Cid. - JOSÉ VALERO CABREJAS

LA IGLESUELA DEL CID (TERUEL), 16 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha afirmado que, después de tres años de Gobierno del Partido Popular, "la gran olvidada es la provincia de Teruel", y que el "desgobierno" de Jorge Azcón no solo "no ha creado nuevas oportunidades para los turolenses", sino que ha "olvidado en el cajón" propuestas de desarrollo que emanaban del territorio e incluso ya tenían consignación presupuestaria.

Desde La Iglesuela del Cid (Teruel), donde ha inaugurado la tercera edición de su feria medieval 'Luces y sombras', Alegría ha destacado que en el PP "mucho dicen, mucho hablan, mucho anuncian, pero todos los proyectos que siguen generando empleo, que han asentado población, que han dado oportunidades de esta provincia vinieron de la mano de los gobiernos del Partido Socialista".

Se ha referido a propuestas de desarrollo "que han surgido de los propios vecinos" en la provincia "y han quedado olvidadas en el cajón con el desgobierno del señor Azcón", como la escuela de protección civil en La Iglesuela del Cid o los regadíos en Mazaleón.

Así, respecto al primero ha apuntado que ambos eran proyectos "solicitados y trabajados" desde el territorio, que incluso contaron "con todo el apoyo en las Cortes de Aragón", generaban trabajo y oportunidades tanto para los municipios como para toda la comarca y, sobre todo, tenían consignación presupuestaria a través del FITE, en el caso de la escuela de protección civil en La Iglesuela del Cid de 125.000 euros para iniciar el proyecto.

"Desde luego nosotros desde el Partido Socialista vamos a seguir impulsando y trabajando", ha dicho Alegría sobre lo que ha calificado como "dos muestras claras del sino del Partido Popular con la provincia de Teruel".