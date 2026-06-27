Pilar Alegría, sobre el posible adelanto electoral: "Merece la pena seguir con este proyecto de transformación y avance"

La delegación aragonesa del PSOE antes de entrar a la reunión del Comité Federal. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha mostrado su respaldo al presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, y frente a quienes reclaman la convocatoria de elecciones anticipadas por los continuos casos de corrupción que rodean al partido y la situación de bloqueo en las Cortes, ha defendido que "merece la pena seguir con este proyecto de transformación y de avance para mejorar la vida de la gente, especialmente de los que peor lo están pasando".

Alegría ha hecho estas manifestaciones a la entrada de la delegación aragonesa a la reunión del Comité federal del PSOE en Madrid, a la que lleva un mensaje de respaldo y unidad a Sánchez y al "proyecto progresista que está liderando y que está consiguiendo mejorar y transformar la vida de la gente", ha subrayado la líder de los socialistas aragoneses, para quien el Comité Federal ha de ser punto de partida para las próximas elecciones municipales.

En ese sentido, ha reivindicado el carácter "profundamente municipalista" de su formación y ha asegurado que en Aragón el PSOE afronta este proceso "con toda la ambición, todas las ganas y toda la ilusión". Alegría ha aprovechado la ocasión para reconocer la labor de los cientos de alcaldes y concejales socialistas que en Aragón "dan lo mejor de sí mismos y se dedican 24 horas a la gestión sin recibir un solo euro".

Una labor que, ha defendido, "nunca se puede ver opacada porque algunos en algún momento se han servido de las siglas de este partido, del poder que les daba sus responsabilidades para lucrarse propiamente con actitudes absolutamente bochornosas y reprobables", en alusión a los casos de corrupción que rodean a la formación socialista.

Por ello ha reclamado "no desviarse" del "principal objetivo" del partido "a pesar de la derecha", a la que ha reprochado que "olvida el debate político y, simplemente, se dedica a deslegitimar al adversario político".

En su crítica a sus adversarios políticos, Alegría ha cargado contra los gobiernos de PP y Vox y para ello ha puesto el ejemplo de Aragón, donde a su juicio "el PP está sometido a las líneas que marca Vox, la gestión la dedica única y exclusivamente a privatizar y, sin embargo, dedica también su posición de poder para hacer constantemente oposición al Gobierno de España".