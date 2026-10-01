Pilar Alegría (PSOE) aborda con Fademur y la Red Aragonesa de Desarrollo Rural el Estatuto de las Mujeres Rurales

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, se ha reunido con FADEMUR. - PSOE.

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón y portavoz socialista en las Cortes, Pilar Alegría, se ha reunido este jueves con la presidenta de Fademur Aragón, Carolina Llaquet, y con la gerente de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, Pilar Pérez, para abordar la Proposición de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón, que se debatirá el próximo jueves en las Cortes.

En el encuentro, en el que también han participado las diputadas socialistas María del Mar Rodrigo y María Ariño, han analizado la importancia de contar en Aragón con una ley específica que reconozca el papel fundamental de las mujeres en el medio rural y contribuya a garantizar la igualdad de oportunidades.

La iniciativa socialista plantea, entre otras medidas, mejorar el reconocimiento profesional de las mujeres que trabajan en el sector agrario, favorecer el empleo y el emprendimiento, avanzar en conciliación y corresponsabilidad y reforzar su presencia en los espacios de decisión.

Alegría ha destacado que apoyar a las mujeres que quieren vivir y desarrollar su proyecto profesional en nuestros pueblos es también apostar por el futuro del medio rural y luchar contra la despoblación.