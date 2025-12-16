Pilar Alegría (PSOE) anuncia en 'X' que cierra su etapa en Madrid para volver a Aragón por las elecciones

Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón y todavía portavoz del Gobierno de España y ministra de Educación, FP y Deporte, Pilar Alegría, ha anunciado este martes en la red social 'X' que cierra su etapa en la política nacional para volver a Aragón por las elecciones autonómicas del 8 de febrero.

"Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país", señala en su cuenta de 'X'.

"He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa, a Aragón. Con todas las ganas y la fuerza para trabajar en la mejora social, económica y de derechos en mi tierra. Gracias de corazón ¡Seguimos!", concluye el 'post'.