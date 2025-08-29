Pilar Alegría (PSOE) muestra su solidaridad con el PP por el ataque a su sede de Huesca

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

HUESCA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha expresado este viernes su solidaridad con "los compañeros del PP de Aragón y con sus trabajadores", después de que su sede en la ciudad de Huesca sufriera esta pasada noche un ataque, en el que le arrojaron pollos muertos, pintura roja y huevos.

De este modo, en una publicación en la red social 'X' --antes 'Twitter'--, la también ministra portavoz del Gobierno de España ha rechazado el ataque vandálico contra la sede de los populares en la capital oscense, remarcando que "la violencia, la intimidación y el vandalismo no tienen cabida en democracia".

"Nuestra solidaridad con los compañeros del PP de Aragón y con sus trabajadores. La discrepancia política debe expresarse siempre desde el respeto y el diálogo", ha concluido el mensaje.