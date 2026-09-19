Pilar Almalé llevará el espectáculo 'Te quiero, Goya' al Monasterio de Piedra

Pilar Almalé ofrecerá en el Monasterio de Piedra un espectáculo multidisciplinar de música, danza y vídeo proyección sobre la vida de Francisco de Goya. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cantante, compositora y violagambista, Pilar Almalé, presentará su espectáculo 'Te quiero, Goya', en la Iglesia del Monasterio de Piedra, en el marco de la programación de 'Aragón, tierra de cultura' del Gobierno aragonés. La actuación tendrá lugar el viernes, 25 de septiembre, a partir de las 19.00 horas.

'Te quiero, Goya' es un espectáculo multidisciplinar de música, danza y vídeo proyección sobre la vida de Francisco de Goya. Bajo la dirección de Pilar Almalé, la actuación es un homenaje al maestro aragonés llena de intimidad y fuerza, con un repertorio que abarca diversas piezas de música folk, popular y contemporánea.

La zaragozana Pilar Almalé es cantante, violagambista y compositora. Artista de perfil multidisciplinar, desarrolla su trabajo entre la música antigua, la creación contemporánea y las músicas de raíz, con una marcada vocación escénica y de investigación artística. Ha actuado en importantes escenarios nacionales e internacionales y ha colaborado con figuras como Jordi Savall, Carlos Núñez, Eva Yerbabuena o Ara Malikian, entre otros.

Las entradas para disfrutar de este espectáculo son gratuitas, pero por cuestiones de aforo será necesario obtenerlas previamente a través de la página de Aragón Tickets, donde las personas interesadas ya pueden conseguir su entrada.

Las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural y Turismo del Gobierno de Aragón promueven 'Aragón, tierra de cultura', una iniciativa que tiene como objetivo principal llevar la cultura, en mayúsculas, a todos los rincones del territorio, ofreciendo experiencias artísticas únicas en escenarios emblemáticos de la comunidad, como el Monasterio de Piedra, protagonizadas por artistas aragoneses.