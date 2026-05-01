Pina (CCOO) y Arcéiz (UGT) emplazan al Gobierno de Aragón a continuar el diálogo social

Los secretarios generales de CCOO y UGT Aragón, Manuel Pina y José Juan Arcéiz, respectivamente, en la manifestación del 1 de Mayo. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO Aragón, Manuel Pina, y UGT Aragón, José Juan Arcéiz, han emplazado este viernes, con motivo de la manifestación del 1 de Mayo, al Gobierno de Aragón a continuar con el diálogo social.

En declaraciones a los medios de comunicación, Arcéiz ha pedido que el nuevo Gobierno de Aragón, que preside Jorge Azcón, "no rompa el diálogo social".

"En Aragón hay o ha habido paz social porque hemos conseguido justicia social, hemos conseguido una serie de acuerdos que han beneficiado a los aragoneses y las aragonesas y si eso se mantiene seguiremos con el diálogo y la paz social", ha dicho el dirigente de UGT.

"Vamos a ver hacia dónde camina ese nuevo Gobierno", ha indicado Arcéiz, para quien "sería un error, también lo dice la patronal, acabar con el diálogo social, una historia de 40 años en Aragón; sería absurdo".

Sobre la reducción de subvenciones a patronales y sindicatos, el secretario general regional de UGT ha dicho que lo que le preocupa es "que el diálogo social decaiga", aclarando: "Nosotros no firmamos acuerdos porque tengamos una ayuda u otra", sino porque "son acuerdos que merecen la pena para los aragoneses y las aragonesas".

"Si los acuerdos que se planteen, si la negociación que se plantea es buena para los aragoneses, la plantearemos y la aceptaremos", ha garantizado, añadiendo que en el "ADN" de UGT está "mejorar la vida de la gente".

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha mostrado su preocupación por "ciertas cuestiones que están en el acuerdo de gobierno" PP-Vox, en alusión a las "cuestiones ideológicas".

Manuel Pina ha emplazado al nuevo Ejecutivo autonómico a "hablar de lo que interesa a los aragoneses y las aragonesas: Vivienda, condiciones laborales, dependencia, cuidados, servicios sociales, sanidad, enseñanza, que son las competencias del Gobierno de Aragón", también hablar del papel que han jugado los agentes sociales en los últimos 40 años, en alusión al diálogo social.