La pintora Pilar Abad presenta 'Armonía' en Huesca, en la sala de exposiciones de Caja Rural de Aragón

La "gran armonia" lírica de la pintora Pilar Abad llega a la sala de exposiciones Caja Rural de Aragón en Huesca - CAJA RURAL DE ARAGÓN - Archivo

HUESCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Armonía' es el título elegido por la pintora zaragozana Pilar Abad, para mostrar una parte de su obra, que ella misma ha calificado de "expresionismo abstracto", en la sala de exposiciones de la Fundación de la Caja Rural de Aragón en Huesca. Sus cuadros se podrán ver del 19 al 27 de octubre.

Autodidacta, esta joven artista de 85 años, es capaz de combinar distintos estilos pictóricos, construyendo nuevos espacios que dejan entrever figuras reales, o soñadas. Pilar Abad ha indicado lo siguiente: "Sé que no es fácil, pero realmente lo que pretendo es aportar algo de calma a la gente, que bastante complicado está todo. Busco transmitir serenidad, pensamiento, libertad, sosiego y confío conseguirlo".

La muestra está compuesta por más de 20 obras de gran formato, en una singular combinación de expresionismo abstracto con tintes orientales. La artista no se atreve a encasillarse en un único estilo: "No me siento esclava de nada". Sus obras mantienen retazos inspiradores de influencias orientales, chinas y japonesas, principalmente, en una clara aceptación de la diversidad, como pacto obligado para hacer perdurar su pintura. En formatos grandes, de 100 por 100, Abad juega con los blancos y negros, pero también con rojos, verdes y naranjas.

Esta pintora cuenta además con una gran carrera expositiva y una gran vitalidad que le hace tener abiertos los sentidos de par en par y mantener ese amor por la pintura, que ejercita casi a diario. Para ella, "vivir es un barullo, pero un barullo maravilloso".

'Armonía' se podrá contemplar en la sala Caja Rural de Aragón, situada en la calle Concepción Arenal, número 3, en la capital altoaragonesa, desde el 19 de septiembre y hasta el 27 de octubre, en horario de 18.00 a 20.00 horas de lunes a viernes. La entrada es gratuita. La inauguración tendrá lugar este jueves 19 de septiembre, a las 19.00 horas.