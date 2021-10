La pintora zaragozana Marta Bernad expone su obra "Paradise" en Estepona (Málaga)

ZARAGOZA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista zaragozana Marta Bernad, afincada en Estepona (Málaga), expone su colección de pintura, titulada 'Paradise"' en la sala 2 de la 'Casa de las Tejerinas', hasta el 14 de octubre. Además, hará uso de la red social Instagram '@martabernad_' para compartir vídeos e imágenes de la muestra para todos los aficionados a este arte.

Esta muestra es la segunda que realiza en la provincia de Málaga este año y es una selección de 13 piezas de pintura abstracta donde lienzos, vasijas de barro y una alfombra llenan de vida la Casa de las Tejerinas.

Estas obras permiten realizar un recorrido por amaneceres, atardeceres, el mar y la vegetación e invitan al espectador a experimentar en cada pieza un "poquito de ese paraíso, que va más allá de lo que vemos a lo que sentimos", ha explicado la autora en declaraciones a Europa Press.

Es un compendio de obras únicas realizadas en técnica mixta, donde los detalles del trabajo artesanal --no solo de la pintura, sino también de la manufactura de marcos a medida, con madera reciclada-- se mezclan con la tecnología en piezas de metacrilato con formas vegetales, ilustradas digitalmente a partir de fotografías realizadas por ella misma y posteriormente cortadas a láser.

"Paradise, más que un lugar, es un estado de ánimo. Es disfrutar de los placeres simples de la vida. Es un bello entorno que me conduce a un Síndrome de Stendhal tras otro. Es ser feliz con el estilo de vida y el camino que he elegido. Mi paraíso está lleno de pequeñas grandes cosas que aprecio, valoro y me hacen feliz", ha comentado la artista.

TALISMÁN

Para esta aragonesa, Estepona y el sur han sido siempre su "lugar talismán" y su segundo hogar, ahora convertido en su refugio para crear y pintar. Según ha contado, se encontraba en la ciudad malagueña disfrutando de unos días de vacaciones, cuando se decretó el confinamiento por la pandemia del coronavirus en marzo de 2020.

Ahora, restablece allí su lugar de residencia y de teletrabajo, cerrando su etapa madrileña. Estepona se ha convertido para ella en un lugar muy relevante ya que es desde donde decidió emprender su nueva vida profesional, en enero de 2021, para volcarse de lleno la pintura, su afición desde que la infancia.