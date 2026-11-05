Las pinturas de Sijena llegarán a Aragón el próximo 2 de diciembre

Archivo - El director general de Cultura, Pedro Olloqui. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, ha anunciado este jueves que las pinturas profanas del Real Monasterio de Santa María de Sijena estarán en Aragón el próximo 2 de diciembre. "El día 3 de noviembre, el MNAC envió por registro oficial una carta que recibimos ayer a última hora de la mañana. Una carta redactada en un tono constructivo, por tanto, voy a mirar positivamente el proceso que se inicia. Se inicia un proceso para el retorno de los conjuntos murales de Sijena, en este caso el denominado 'pinturas profanas'".

El cronograma indica, según ha dicho Olloqui, que el 17 de noviembre se iniciarán los trabajos de desmontaje en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. "Esos trabajos estarán supervisados por técnicos y representantes del Gobierno de Aragón y se realizarán en la sala 17 a puerta cerrada, que es la sala que alberga estas pinturas profanas. Se trabajará en equipo con técnicos del MNAC y de la empresa adjudicataria que va a desarrollar los trabajos".

El director general ha detallado que partir del 17 de noviembre se iniciarán dos líneas de trabajo en paralelo. "Una de ellas, de consolidación de las microdherencias de las pinturas, un trabajo particularmente sensible porque también es una prueba piloto de cómo se realizarán los trabajos de la Sala Capitular, desterrando ese miedo a la intervención, a la consolidación que ha existido".

Ha agregado que "en paralelo se fabricarán los embalajes específicos, especializados, con unas espumas aislantes, con unos componentes técnicos muy específicos para garantizar la seguridad en el traslado".

El día 30 de noviembre finalizarán esos trabajos de consolidación y de fabricación de los embalajes y se procederá al embalaje de las pinturas para entrar en la última fase de los trabajos, que es el traslado al Monasterio de Sijena. "Las pinturas llegarán al Monasterio de Sijena el 2 de diciembre y harán falta dos jornadas de trabajo más para el desembalaje. Por tanto, tendremos disponibles las pinturas para iniciar los trabajos de restauración el día 4 de diciembre".

El director general ha afirmado que la próximo semana habrá una comparecencia en el Gobierno de Aragón para informar de varios aspectos en los que se está trabajando en relación con esta recepción. "Lo relativo a la recepción e instalación provisional para el proceso de restauración; los trabajos para pormenorizar e intensificar el conocimiento de las pinturas profanas, que son grandes desconocidas todavía hasta la fecha, desde el punto de vista de su historia y su significado; los trabajos de rehabilitación necesarios y también el proyecto de instalación de dichas pinturas, una vez restauradas".