Pirineos Sur nominado, de nuevo, a los premios 'Music Cities Awards' como mejor iniciativa de turismo musical

HUESCA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de las Culturas 'Pirineos Sur', impulsado por la Diputación Provincial de Huesca (DPH) desde su origen y que ha celebrado este verano su trigésima edición, ha sido nominado de nuevo a los premios 'Music Cities Awards' 2023 dentro de la categoría 'Best Music Tourism Initiative' --Mejor Iniciativa de Turismo Musical--.

El certamen altoaragonés compite con festivales de gran prestigio de Australia, como es el Beyond Bourke Street: Melbourne Buskers in the Digital World, y de Brasil, con el Cidade da Música da Bahia. El resultado se conocerá en la ceremonia de la Huntsville Music Cities Convention en Alabama (Estados Unidos) el próximo 18 de octubre.

Los reconocimientos 'Music Cities Awards' celebran su cuarta edición y forman parte de un concurso mundial diseñado para reconocer las aplicaciones más destacadas de la música para el desarrollo económico, social, medioambiental y cultural en ciudades y lugares de todo el mundo. De 'Pirineos Sur' destacan que "es uno de los festivales de música del mundo más antiguos de España, que se lleva a cabo en un escenario flotante en los Pirineos desde el año 1992.

PIRINEOS SUR

Cada verano, el auditorio natural atrae a cerca de 50.000 visitantes al pueblo de Lanuza, convirtiéndose en el principal motor de la desestacionalización turística en el Valle de Tena, una zona que tradicionalmente ha dependido en gran medida de la temporada de invierno.

Además, cabe mencionar que el festival ha celebrado este año su trigésima edición con un récord de asistencia histórico, superando los 45.000 espectadores provenientes de 27 países, y que disfrutaron de conciertos el pasado mes de julio como los de Kraftwerk, Ludovico Einaudi, Rubén Blades, Zaz o Luz Casal, que cruzó de nuevo el pantano hasta el escenario, repitiendo así la misma escena con la que inauguró la primera edición de este festival treinta años antes, y que recibió el premio 'Cultura e Integración' de Pirineos Sur por su "calidad humana" otorgado por la DPH.