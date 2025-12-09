El Plan de Estrategia Turística de Aragón, hoja de ruta del sector hasta 2030 para aumentar la "calidad" del visitante

ZARAGOZA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Plan Aragonés de Estrategia Turística (PAET), un documento que fija la hoja de ruta del sector hasta 2030 y busca "garantizar" su viabilidad, se articula en cuatro líneas estratégicas vinculadas al producto y la experiencia, la digitalización, la promoción y la gobernanza, con el propósito de aumentar "la calidad" del turista, incrementando pernoctaciones y el gasto.

El plan, que parte de un análisis y diagnóstico previos, incorpora 12 objetivos y 78 medidas concretas para consolidar el turismo como un motor prioritario de desarrollo económico, social y territorial en la comunidad autónoma.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, y el director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, han presentado este martes líneas maestras de este documento.

"Nos interesa que el turismo sea cada vez de mayor calidad, que pernocten más y que vengan turistas de más destinos, que dejen más dinero en los establecimientos turísticos", ha manifestado Blasco, al tiempo que ha avanzado que desde el Gobierno de Aragón "haremos hincapié en una promoción turística en países de nuestro entorno y en países afines, como es Iberoamérica".

"Queremos garantizarle al sector que le va a ir bien en los próximos cinco años", ha anotado Blasco, motivo por el cual el "Plan de Estrategia Turística diversifica y digitaliza y las experiencias", fortaleciendo, asimismo, las infraestructuras turísticas "para consolidar Aragón como destino turístico y mejorar la promoción".

En este punto, el consejero de Medio Ambiente y Turismo ha adelantado que el turismo "mejorará" sus cifras en 2025, con respecto al año anterior, un "éxito" que ha atribuido al "buen trabajo" del sector "en las 33 comarcas aragonesas". De hecho, los datos apuntan a que se "doblen" los cuatro millones de turistas registrados en Aragón en 2024.

La información para este conteo procede del Sistema de Inteligencia Turística de Aragón (Sitar) que, a diferencia del Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene en cuenta a los turistas que no pernoctan en la comunidad autónoma y a aquellos que lo hacen en viviendas de uso turístico (VUT).

PLAN DE ESTRATEGIA TURÍSTICA DE ARAGÓN

Para Jorge Moncada, "lo más importante de este plan es el proceso de participación que se ha llevado a cabo, en el que todo el sector ha podido dar su opinión".

"El PAET es un plan inspirador, vertebrador, integrador, general, aplicable a todo Aragón", ha resumido Moncada, encaminado a permitir el "desarrollo sostenible" del sector turístico aragonés. Ha precisado que se trata de un "marco general" cuya concreción "debe ir presupuesto a presupuesto", ya que no cuenta con una partida asignada como tal.

La diversificación de la oferta turística constituye el primer gran eje, con propuestas que combinan naturaleza, cultura, gastronomía, deporte o ciencia. En este sentido, el plan impulsa la creación de paquetes temáticos, nuevas rutas gastronómicas y enoturísticas, itinerarios de senderismo y ciclismo conectados con recursos culturales, actividades específicas en temporada baja, experiencias prácticas y nocturnas, y el desarrollo del Plan Rector del Turismo Deportivo en Aragón.

En paralelo, la mejora de infraestructuras y servicios turísticos se plantea como una apuesta decidida por la calidad y la sostenibilidad. El documento recoge la modernización de estaciones de esquí con criterios verdes, la adecuación de accesos y señalización en espacios naturales, la formación en buenas prácticas, la ampliación de puntos de información turística, el refuerzo de la movilidad con transporte público adaptado al visitante y la consolidación de la Red de Senderos Turísticos.

El turismo inclusivo adquiere un papel central al proponerse la creación de productos accesibles para personas con necesidades especiales. La adaptación de instalaciones, la incorporación de experiencias sensoriales, la capacitación específica del personal, los incentivos para grupos y la edición de guías que recopilen recursos accesibles permiten avanzar hacia un modelo turístico abierto.

La identidad cultural de Aragón se refuerza mediante iniciativas que buscan conectar al visitante con las tradiciones locales, ya que el PAET contempla el impulso de festivales y eventos, el apoyo a artesanos y productores, la puesta en marcha de experiencias participativas, campañas de sensibilización que favorezcan la convivencia entre turistas y población local, convenios con universidades para documentar y preservar el patrimonio y la promoción de actividades auténticas donde la comunidad actúe como anfitriona.

El posicionamiento exterior también se potencia con nuevas acciones de comunicación y marketing con campañas segmentadas, presencia en ferias nacionales e internacionales, colaboraciones con creadores de contenido y viajes de prensa, ampliación de idiomas en los portales turísticos, promoción del turismo de proximidad y la atracción de grandes eventos culturales, deportivos o gastronómicos conforman la estrategia para reforzar la visibilidad del destino Aragón.

La fidelización de los visitantes se aborda desde herramientas que fomentan el retorno. Programas de lealtad con experiencias personalizables, boletines con recomendaciones exclusivas, sistemas digitales que generan propuestas basadas en visitas previas, encuentros entre turistas y agentes locales y encuestas para mejorar de manera continua la oferta permitirán estrechar el vínculo con quienes ya conocen Aragón.

La apertura a nuevos segmentos de mercado se refleja en el objetivo dedicado a captar públicos emergentes. Se apuesta en este sentido por campañas específicas para familias, jóvenes, personas mayores u otros colectivos, junto con un espacio digital interactivo orientado al público juvenil, actividades educativas, rutas adaptadas y acuerdos con plataformas especializada.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

La digitalización es el tercer gran eje. El plan prevé diagnosticar el grado de digitalización del sector, desarrollar programas formativos, introducir experiencias inmersivas y realidad aumentada, renovar materiales digitales, instalar puntos interactivos de información, ofrecer guías de audio multilingües y promover una red de destinos turísticos inteligentes.

La toma de decisiones basada en datos también se convierte en una prioridad en esta nueva estrategia turística: Herramientas de big data, sensores de afluencia, paneles dinámicos de seguimiento, encuestas digitales, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y la colaboración con universidades permiten anticipar tendencias, evitar saturaciones y planificar con mayor rigor.

El acceso a la información turística se simplifica mediante plataformas más completas y accesibles. La gobernanza, como cuarto gran eje, se fortalece con nuevos espacios de coordinación entre administraciones y sector privado, y la sostenibilidad económica, social y ambiental cierra el marco estratégico del plan.

PARTICIPACIÓN

La elaboración del PAET horizonte 2025-2030 ha estado marcada por un proceso participativo impulsado por la Dirección General de Turismo y la Dirección General de Relaciones Institucionales, Acción Exterior y Transparencia. Fueron convocados 249 actores (77% agentes económicos y sociales, 21% entidades públicas), 58 entidades participantes, tanto de instituciones como asociaciones o empresas privadas relacionadas con el sector turístico, así como del sector educativo.

En dicho proceso se han recibido un total de 261 aportaciones, de las que 175 han sido aceptadas total o parcialmente y sólo 86 han sido denegadas, en su mayoría por cuestiones competenciales, imposibilidad de realización o encontrarse fuera de contexto. También hay que resaltar la colaboración con la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza en la redacción definitiva del plan