El Plan de Inspección de Edificios en Zamoray-Pignatelli, en Zaragoza, ya está ejecutado al 25%

ZARAGOZA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha completado el 25 por ciento de su Plan Especial de Inspección de Edificios en la zona de Zamoray, Pignatelli y el Casco Histórico al completar la visita a 68 de los 277 inmuebles.

El objetivo de estas actuaciones es analizar el deber de conservación edificatoria en términos de "seguridad y estabilidad de los edificios, de manera que se elimine en lo posible el estado de inseguridad de la edificación que pueda existir en la actualidad", ha informado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

A finales del pasado mes de abril se inician las visitas técnicas que han arrojado hasta la fecha un balance con 4 edificios con deficiencias muy graves, 55 con requerimientos de diversa consideración y 9 inmuebles en perfectas condiciones.

En concreto, los funcionarios han tenido que emitir 4 providencias para actuaciones urgentes. Se trata de las cursadas a mitad de julio para el desalojo y la declaración de ruina inminente en tres edificios situados en los números 72 y 74 de la calle de Ramón Pignatelli y del número 13 de la calle Zamoray.

"En estos momentos, el Ayuntamiento, de manera subsidiaria, ya ha ejecutado la inyección de hormigón en el subsuelo de los inmuebles de Pignatelli 72 y 74, así como el posterior apuntalamiento, de abajo hacia arriba, para garantizar la estabilidad y seguridad de los equipos de demolición que entrarán a partir de próximas fechas", ha explicado Serrano, quien ha apuntado que en el caso de Zamoray 13, tras la retirada de los numerosos enseres acumulados en su interior, ahora está en fase de tramitación administrativa.

A esto se suma una cuarta providencia, en este caso para el inmueble de Agustina de Aragón 8, donde se ha urgido a la propiedad a "una actuación inminente en la revisión de la fachada, emitir un informe del estado de la estructura, corregir parte de la cubierta hundida, impermeabilizar la solera del patio interior, así como la revisión de las redes de saneamiento y abastecimiento del inmueble", ha destallado el consejero de Urbanismo.

PATOLOGÍAS

Por otro lado, los trabajadores municipales han encontrado otros 9 edificios en perfectas condiciones y a 55 se les ha hecho requerimientos de diversa índole, desde leves hasta graves.

"Las patologías más comunes que han encontrado los funcionarios son las relacionadas con la mala conservación de las redes de saneamiento de agua en el interior de los edificios", ha apuntado Víctor Serrano.

"Además, se han encontrado otras deficiencias de diversa consideración como las humedades, la oxidación en losas de balcones interiores, los desprendimientos de elementos o revestimientos de fachadas, los desniveles de los forjados, la presencia de xilófagos --termitas-- o fibrocemento, fisuras en cajas de escaleras, acumulación de enseres en zonas comunes o daños por incendios puntuales", ha enumerado Serrano, quien ha indicado que "el origen de casi todas tiene que ver con un mantenimiento deficiente o falta de conservación por parte de los propietarios".

En estos casos, "no existe un riesgo de las estructuras, pero en algunos casos, si no se ejecutan las soluciones necesarias y se mantiene la degradación con el paso del tiempo, pueden desembocar en otras situaciones más complejas", ha indicado Víctor Serrano. Por ello, los técnicos municipales "ya ha emitidos los correspondientes requerimientos a los propietarios para que ejecuten las mejoras y correcciones señaladas, ya sean leves o más graves", ha explicado el consejero, quien ha apuntado que "seguirán los plazos, seguimientos y trámites administrativos estipulados en la normativa".

CONTINÚA EL TRABAJO

El Plan Especial de Inspección de Edificios continuará en los próximos meses hasta alcanzar el análisis de los 277 inmuebles propuestos.

Para ello se dividió el mapa del barrio en 14 tramos o áreas por las que irán pasando el equipo de técnicos o agentes inspectores municipales compuesto por 4 arquitectos técnicos y 2 arquitectos con la colaboración de personal jurídico y administrativo de este mismo Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza, así como la colaboración de la Policía Local.

Por ley, los propietarios de cualquier inmueble son los responsables de acometer las obras necesarias para el adecuado mantenimiento, conservación, seguridad y habitabilidad de su edificio y de sus servicios e instalaciones comunes.

Asimismo, la Inspección Técnica de Edificios (ITE) es una obligación y responsabilidad única y exclusiva de los propietarios, que deben realizarla cada 50 años y después con una cadencia de 10 años. No obstante, es conveniente prestar atención a la evolución y mantenimiento de los inmuebles, dado que cada uno tiene sus particularidades.

Sin embargo, dada la antigüedad de los edificios de la zona de Zamoray-Pignatelli, las condiciones socioeconómicas del entorno, y las peticiones y preocupación de los colectivos vecinales, así como de los grupos políticos municipales, el Ayuntamiento inició este Plan de Inspección para un análisis exhaustivo de la zona.

"Tenemos en la ciudad áreas como Zamoray-Pignatelli, donde existe tanto un problema de índole social pero también una evidente dejación de funciones por parte de algunos de los propietarios del estado edificatorio de sus inmuebles, con el riesgo que ello conlleva para los ciudadanos, tanto de los que habitan en ellos como de los viandantes, lo que hace que el Ayuntamiento tenga que arrogarse un papel que no le corresponde, pero que la seguridad nos lleva a actuar de manera preventiva", ha especificado Víctor Serrano.

"Los técnicos municipales están realizado una ingente labor de clasificación y revisión del estado actual de los inmuebles, visitas de inspección, emisión de informes que reflejarán el estado de las edificaciones e inicio de expedientes en el caso de reseñar incidencias", ha recordado Serrano.

COMPROMISO INSTITUCIONAL

Asimismo, Serrano ha querido recordar que "una situación así no se genera de forma espontánea en unos pocos años, lo que tenemos es una zona como Pignatelli donde jamás había habido una estrategia, sino décadas de desidia y abandono".

Por ello, se tuvo que elaborar cuando llegamos al Gobierno un Plan Especial de Zamoray Pignatelli, que se aprueba de forma definitiva en junio de 2022. "En tan solo 3 años hemos conseguido invertir casi 40 millones de euros en la zona", ha enfatizado.

En concreto 2.298.050,98 euros son en vía pública --Ilumina Pignatelli, obras calle Agustina de Aragón, ejecuciones subsidiarias, limpieza solares--, otros 5.068.683,36 euros en suelos --compraventa y expropiación--; 3.022.601,19 euros en vivienda --de las que 5 viviendas están en la calle Zamoray 14-16, encargo de proyectos a Zaragoza Vivienda y el nuevo edificio de vivienda pública en Pignatelli 88, entre otros-- y 29 millones de euros en colaboración público privada para crear la residencia de Pontoneros, ha repasado el consejero.

Existe, según Serrano, un "verdadero compromiso de este Gobierno con esta zona de la ciudad, pero no hay varitas mágicas ni los procesos son de efecto inmediato. Es un largo camino que estamos recorriendo y en el que también existen otros factores sociales, de ocupación ilegal y de seguridad para los que siempre hemos solicitado mayor intervención y compromiso por parte de las administraciones competentes".